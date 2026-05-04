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Grupo Éxito juega su mundial con los seleccionados

Grupo Éxito le cuenta

Grupo Éxito juega su mundial con los seleccionados

Entre televisores, álbumes de Panini y camisetas oficiales de Colombia, la compañía convierte a sus clientes en expertos que seleccionan lo mejor para el Mundial 2026.

Redacción P&M
Redacción P&M
 mayo 4, 2026

''Todos nos sentimos técnicos”, dice Ana María Lopera Díaz, gerente de mercadeo del Grupo Éxito, al describir ese instante casi ritual en que un país se transforma frente a un partido. En ese gesto colectivo –mitad análisis, mitad pasión–, nace Los Seleccionados, la gran apuestade Grupo Éxito para el Mundial 2026: una campaña en la que el cliente es el protagonista, los almacenes se convierten en la cancha y los productos son la compañía ideal.

Con más de un siglo de historia entre Éxito y Carulla, la marca ha aprendido a leer los mundiales. “Entendimos el comportamiento de compra de nuestros clientes con la información de hace 4 y 8 años, y desde ahí, tomamos todos los aprendizajes”, razona Ana Lopera.

Desde marzo, categorías como audio y video lideran la alineación, para anticipar a quienes buscan “el mejor televisor” o complementar la experiencia con barras de sonido. Pero el Mundial 2026 trae un reto particular. Muchos partidos se jugarán en plena jornada laboral. Por eso, como señala Ana María, el Mundial será visto desde diferentes dispositivos, no solo televisores. “Ya nos imaginamos a nuestros clientes con la tablet o el celular desde sus lugares de trabajo”.

En ese juego aparecen los infaltables. El álbum de Panini –“una tradición colombiana, familiar”–, las cambiatones de láminas repetidas que convierten los almacenes en puntos de encuentro, y los Panitas, figuras coleccionables exclusivas que permiten “tener la selección en la casa”, ya que son réplicas de los jugadores a escala miniatura. Además de camisetas de equipos de fútbol, snacks y bebidas.

“Queremos que todos los colombianos se sientan representados”, afirma Lopera. En lugar de centrarse en estrellas del fútbol, la narrativa gira hacia la hinchada. “Los clientes de Grupo Éxito son los técnicos: quienes seleccionan lo mejor para vivir este Mundial”, insiste.

La experiencia se completa en las tiendas que tendrán el mejor ambiente futbolero, música, descuentos, activaciones de marca y muchas sorpresas. Como en todo Mundial, están en juego la memoria, las reuniones, los gritos, las supersticiones. Y en medio de la euforia, Grupo Éxito quiere ser parte del equipo.

 

Este artículo es una colaboración paga con Getty Immages.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

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