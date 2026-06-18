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Audiencia latina impulsa la máxima cita futbolera 2026: marcas logran hasta +7 puntos en recordación durante el torneo
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Audiencia latina impulsa la máxima cita futbolera 2026: marcas logran hasta +7 puntos en recordación durante el torneo
60% de los fans latinos sigue el fútbol por la emoción y la intensidad del juego.
Redacción P&M
junio 18, 2026
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