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Audiencia latina impulsa la máxima cita futbolera 2026: marcas logran hasta +7 puntos en recordación durante el torneo

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Audiencia latina impulsa la máxima cita futbolera 2026: marcas logran hasta +7 puntos en recordación durante el torneo

60% de los fans latinos sigue el fútbol por la emoción y la intensidad del juego.

Redacción P&M
Redacción P&M
 junio 18, 2026
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