Colsubsidio: cercanía que genera impacto

Durante años, las marcas han buscado construir relaciones cada vez más directas con sus consumidores. La promesa ha sido simple: conocer mejor a las personas para ofrecerles experiencias más relevantes. Sin embargo, existe una diferencia importante entre conectar desde la transacción y hacerlo desde el propósito.

En Colsubsidio, la relación con las personas nace de la comprensión de sus necesidades y de la búsqueda permanente de oportunidades que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Su cercanía se construye a través de experiencias que impactan dimensiones fundamentales de la vida de las personas, desde el acceso al empleo, la educación, la vivienda hasta oportunidad es de diversión, formación y desarrollo.

Hablar de cercanía hoy implica reconocer que las personas viven, trabajan y se relacionan de maneras distintas. Algunas buscan acompañamiento presencial; otras privilegian la autonomía y la inmediatez de los entornos digitales. Entender esa diversidad ha llevado a Colsubsidio a fortalecer un modelo phygital que integra ambos mundos, no como una apuesta tecnológica en sí misma, sino como una forma de acercar oportunidades y facilitar el acceso a servicios y beneficios.

Esa visión se refleja en resultados concretos que les permitieron, por ejemplo, a más de 75.000 personas acceder a oportunidades laborales formales, a través de su Centro de Empleo y Talento durante 2025, o a 1.035 familias escriturar su vivienda el año pasado, gracias a los subsidios que entrega pero también a procesos que combinaron seguimiento presencial y digital.

Detrás de cada cifra hay algo más importante: historias de progreso y crecimiento. Quizás por eso Colsubsidio fue reconocida entre las 20 marcas más queridas del país, según el Brand Love Index. Este reconocimiento demuestra que la confianza no se construye únicamente desde la comunicación o la experiencia de usuario, sino desde la capacidad de generar valor en la vida cotidiana de las personas.

Después de casi siete décadas, la lección sigue vigente: las conexiones más sólidas se construyen, a partir de acompañarlas en momentos importantes de su vida, porque cuando el propósito se traduce en impacto real, la cercanía deja de ser un mensaje para convertirse en una experiencia tangible.

Este artículo es una Colaboración paga con Colsubsidio.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio 2026

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