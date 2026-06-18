“Colombia, este es nuestro momento”, la campaña de BetPlay en este mundial

El elemento central de la campaña son las gafas, esas que los ponen en modo Selección, un artículo que conecta a la Selección Colombia con los hinchas.

Paola Gayón, marketing manager de BetPlay, estuvo en Video Entrevistas de P&M y habló sobre la nueva campaña de la compañía, Colombia, este es nuestro momento, y nos explicó que la campaña busca acompañar el regreso de Colombia a una Copa Mundial y destacar el buen momento que está el equipo nacional y la emoción que genera este evento en los aficionados y personas.

Esta campaña, si bien muestra el inicio de esta cita mundialista,también transmite un mensaje de confianza alrededor de la participación del combinado nacional. Como parte de la campaña, BetPlay tomó como referencia a James Rodríguez, quien se desempeña como embajador de la marca desde octubre de 2025. La compaña destaca el Botín de Oro obtenido por el futbolista durante la Copa Mundial de 2014, y aparecen en el audiovisual a través de unos guayos dorados que son recuperados para esta nueva etapa.

El video también incluye la participación de otros jugadores de la Selección Colombia y utiliza, el objeto con el cual es el diferenciador y son las gafas como elemento destacado. De acuerdo con Gayón, este recurso busca representar la conexión entre los futbolistas y los aficionados, quienes comparten una misma actitud frente a la competencia.

Por otro lado, BetPlay trae una polla mundialista que entregará un premio principal de 500 millones de pesos, así como diferentes promociones y opciones de apuestas asociadas al torneo. Además, dentro de las acciones previstas también se contempla el lanzamiento de un álbum virtual y la generación de contenido especial para las plataformas digitales de la marca durante el desarrollo del Mundial 2026.

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