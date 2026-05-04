Plataforma AV: Estrategias técnicas que conectan audiencias

La compañía pasó de prestar un servicio operativo a consolidarse como el aliado estructural para la ejecución técnica de las estrategias de marca.

La experiencia del cliente rige hoy la diferenciación de las marcas. Bajo esta premisa, Plataforma AV funciona como el recurso técnico que materializa los mensajes corporativos mediante estímulos visuales, sonoros y sensoriales. Desde eventos y lanzamientos de producto, hasta experiencias híbridas y digitales, su intervención especializada garantiza que cada punto de contacto mantenga una coherencia estricta con los objetivos comerciales.

Frente a la actual exigencia de inmediatez e innovación, la compañía aporta valor competitivo mediante la implementación de tecnologías emergentes, cuyas herramientas transforman la manera en que las marcas se conectan con las audiencias. Así, Henry Salazar, CEO de Plataforma AV, señala: “El uso de la realidad aumentada, el streaming en tiempo real, la inteligencia artificial y las soluciones interactivas amplifican el alcance y se están aplicando de forma transversal en los eventos y las campañas”.

El despliegue logístico y técnico de la productora asegura una ejecución que minimiza riesgos operativos y optimiza los presupuestos. Esto permite a los equipos de mercadeo concentrarse netamente en la estrategia del mensaje, pues confían en sus altos estándares de calidad.

Esta integración tiene un impacto directo en las métricas. Sobre cómo su gestión contribuye a mejorar los indicadores clave, Salazar detalla: “Al estructurar y garantizar experiencias inmersivas, no solo captamos la atención, sino que generamos un mayor engagement, fortalecemos la recordación de marca e impulsamos directamente la conversión”.

Ante las tendencias que marcarán el mercadeo durante los próximos años, Plataforma AV vaticina una integración cada vez más estructurada y fluida entre los ecosistemas físicos y digitales. Su modelo de producción técnica no solo hace posible la comunicación de una marca, sino que la potencia, al transformarla en una experiencia clara y medible que conecta con las audiencias y fortalece directamente los resultados del negocio.

Este artículo es una colaboración paga con Getty Immages.

Artículo publicado en la edición #503 de los meses de abril y mayo de 2026.

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