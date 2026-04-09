Rotación de Chocolatinas Jet crece 67% tras decisión de bajar su precio a $1.000

Siete semanas después de la decisión de Grupo Nutresa, que beneficia a más de 400.000 tenderos y comercios del canal tradicional, la chocolatina Jet acelera su rotación y gana frecuencia en el consumo diario de los colombianos.

En un momento de país marcado por decisiones de gasto más conscientes, la Compañía Nacional de Chocolates llevó la chocolatina Jet a $1.000 como un gesto directo de empatía con el consumidor colombiano y como una acción concreta para fortalecer el canal tradicional.

Seis semanas después, el mercado confirma el éxito de la decisión: por cada 50 chocolatinas mensuales que una tienda vendía antes a $1.200, hoy está vendiendo 84 tras bajar el precio a $1.000. Este crecimiento del 67% en volumen demuestra la respuesta inmediata del consumidor

Vemos con optimismo que en las tiendas donde ya se hizo efectivo el precio al consumidor de $1.000, la rotación ha aumentado 67%. Ese comportamiento transforma la dinámica del punto de venta: las personas compran con mayor frecuencia y la chocolatina se convierte en una razón cotidiana para volver a la tienda. Cuando Jet está en ese precio, el comercio gana ritmo, se activa la caja y se multiplican las ocasiones de compra a lo largo del día

Afirma Regina Malo, gerente de Mercadeo de Chocolates de Grupo Nutresa.

En el canal tradicional, donde se concentra una parte relevante del consumo diario, el efecto se refleja en mayor flujo y velocidad de salida. La chocolatina rota más rápido, se recompra más veces y sostiene el movimiento en el punto de venta.

Desde que la chocolatina Jet volvió a los $1.000 pesos, el cambio en mi negocio ha sido inmediato. La rotación se disparó; antes un cliente me pedía dos chocolatinas, pero ahora, como el precio bajó, se llevan cuatro y hasta cinco de una vez. Ha sido un impacto muy positivo para mis ventas diarias

Señala Luz Dary Meneses, una tendera del canal tradicional.

El impacto también se evidencia en otros canales. En Novaventa, compañía de venta por catálogo y vending machines de Grupo Nutresa, las unidades vendidas se multiplicaron por 3,8 veces frente al promedio de las últimas seis campañas tras la implementación del nuevo precio, y el número de clientes manejantes efectivos total canales alcanza un crecimiento del 17%.

El comportamiento muestra con claridad la sensibilidad del consumo en Colombia: un precio alineado con la realidad del hogar incrementa la frecuencia de compra, acelera la rotación y permite que una marca icónica y profundamente querida como la chocolatina Jet vuelva a estar presente en la cotidianidad, con mil razones para elegirla todos los días.

Encontramos que los colombianos recuperaron el hábito de consumir Jet en distintos momentos de su cotidianidad: después del tinto, como un detalle para regalar, al cierre del almuerzo. Ahí se expresa el poder de una marca que vuelve a estar presente, con mil razones para acompañar el día a día

Afirma Rosita Salazar, líder de marca Jet.

La adopción del precio avanza con solidez en los distintos canales. En grandes cadenas, mayoristas y autoservicios supera el 90%, mientras que en el canal tradicional continúa ganando terreno semana a semana, con niveles cercanos al 40% y en crecimiento sostenido (Fuente: Mi Caja Nutresa, 2026).

El crecimiento en unidades se consolida como un fenómeno nacional, con especial dinamismo en regiones como el Suroccidente,seguido por Santanderes y por Antioquia y Bogotá.

Para Grupo Nutresa, la estrategia se traduce en una oportunidad para seguir siendo la opción favorita de todas las familias en el país y reforzar su relevancia en una categoría donde mantiene el liderazgo.

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