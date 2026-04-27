Publicis Global Delivery cerró su Semana de la Salud con foco en bienestar laboral

Publicis Global Delivery (PGD) llevó a cabo del 20 al 25 de abril la segunda edición de su Semana de la Salud, una iniciativa con la que reforzó el bienestar físico y emocional de sus colaboradores como base de su operación en la región.

La organización planteó que su ventaja competitiva no depende únicamente de sus procesos, sino del equilibrio integral de las personas que los lideran. Desde esta visión, el bienestar se posiciona como un eje central para alcanzar la excelencia y la sostenibilidad corporativa, al considerar la estabilidad emocional como una prioridad dentro de sus equipos.

“En PGD entendemos que el bienestar no es un beneficio adicional, sino el núcleo de nuestra estrategia. Reconocemos que el éxito organizacional depende de crear espacios seguros y saludables, donde el equilibrio impulse la resiliencia y el compromiso de los equipos”, afirmó Gabriel Archila, Talent Management Manager de Publicis Global Delivery.

Durante la semana, la empresa impulsó acciones orientadas a fortalecer el balance de vida y el desarrollo integral de sus colaboradores, como parte de su apuesta por consolidar una cultura de trabajo de alto impacto y largo plazo. Para PGD, invertir en el bienestar interno responde a la necesidad de construir dinámicas laborales duraderas, donde el cuidado de la salud mental y física permita a los equipos alcanzar su máximo potencial.

Uno de los componentes centrales de esta estrategia son los “Clubes PGD”, espacios liderados por los propios colaboradores que han cobrado relevancia como motor de la vida interna de la organización en Latinoamérica. Estos clubes promueven la conexión entre equipos a partir de intereses compartidos y generan dinámicas de apoyo mutuo.

“Los Clubes PGD son la prueba de que somos una comunidad conectada por pasiones. Estos espacios de desconexión y encuentro no solo promueven la salud mental, sino que fortalecen los vínculos humanos y consolidan una organización más sólida y unificada en la región”, señaló Maripaz Espinoza, Communications Lead de Publicis Global Delivery.

A través de estos espacios, la organización busca reducir el impacto del estrés, fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar un ecosistema en el que cada colaborador se sienta valorado de manera integral, al tiempo que impulsa la colaboración entre equipos en Latinoamérica.

También le puede interesar: Así es el nuevo capítulo que empieza ambar comunicaciones en Colombia