“Lucho por Colombia”, OPPO impulsa la inclusión en La Guajira

La marca se alía con la Fundación Luis Díaz para llevar tecnología y formación a más de 500 personas en el Caribe.

La compañía OPPO anunció #LuchoEnCadaMomento, una campaña que trasciende el lanzamiento de un producto y busca fortalecer la construcción de marca en Colombia desde un enfoque cultural y emocional. La iniciativa nace de la afinidad entre los valores de excelencia, disciplina y constancia que representa el futbolista Luis Díaz y la filosofía de la marca, reflejada en la calidad e innovación de sus productos. En un país donde el fútbol es un elemento central de identidad, OPPO apuesta por conectar con los consumidores a través de una emoción compartida.

Más allá de una acción de marketing, esta estrategia representa un punto de evolución en la narrativa de la marca en Colombia. OPPO deja atrás un enfoque exclusivamente funcional para consolidar una propuesta que integra propósito, cultura y cercanía, alineada con el concepto “Make Your Moment”. En este contexto, la alianza adquiere un trasfondo más profundo al posicionarse como una plataforma para construir relaciones más auténticas y relevantes con los colombianos.

“La elección de Luis Díaz responde a un criterio estratégico de significado. Su historia representa un recorrido de crecimiento, disciplina y alto rendimiento que es paralelo a la evolución de OPPO hacia el segmento premium”, destaca Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia.

Como parte de esta estrategia, la compañía destaca tres capas necesarias para su aproximación con el consumidor:

Brand building: asociar la marca con valores aspiracionales como resiliencia, disciplina e innovación.

asociar la marca con valores aspiracionales como resiliencia, disciplina e innovación. Relevancia Cultural: entrar en conversaciones reales del país como el fútbol, para una conexión orgánica con hitos de identidad nacional como el orgullo y la superación.

entrar en conversaciones reales del país como el fútbol, para una conexión orgánica con hitos de identidad nacional como el orgullo y la superación. Conversión con propósito: conectar storytelling con producto y con impacto social (RSE), generando una relación más profunda y sostenible con el consumidor.

“Lucho por Colombia”: Tecnología con impacto social

Esta iniciativa desarrollada en alianza estratégica con la Fundación Luis Díaz, tiene como misión cerrar la brecha digital en La Guajira. A través de la entrega de dispositivos y programas de formación técnica, el proyecto beneficiará directamente a más de 500 jovenes, convirtiendo la conectividad en un motor de desarrollo educativo y profesional para las comunidades de la región.

‘’Para OPPO, la tecnología trasciende el consumo; es un habilitador real de oportunidades. Esta dimensión social no es un complemento de marketing, sino el núcleo de nuestra estrategia. Respaldar nuestra visión con impacto tangible es lo que construye la credibilidad necesaria para consolidar nuestro posicionamiento premium" destaca Juan Maldonado PR Manager de OPPO Colombia.

El nuevo estándar de OPPO, una apuesta por la tecnología de vanguardia

Tras un 2025 marcado por el éxito en la gama media-alta con el OPPO Reno14 5G, la compañía acelera su expansión en el mercado nacional. Para este 2026, la hoja de ruta de la marca se define por la sofisticación de su portafolio y su relevancia cultural.

"Este año marcamos un hito en el país mediante tres pilares: la alianza con Luis Díaz como embajador, nuestra primera gran apuesta de responsabilidad social y la llegada de la serie Find con el nuevo OPPO Find N6. Es una evolución integral que redefine nuestra presencia en Colombia", concluye Juan Maldonado.

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