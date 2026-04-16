Haceb eleva lo cotidiano a emoción del hogar

Haceb presenta su más reciente campaña de marca, una apuesta creativa que pone en el centro aquellos momentos cotidianos que, aunque pasan desapercibidos, son los que realmente construyen la vida en el hogar.

La iniciativa, ya visible en redes sociales y medios, se aleja de los relatos aspiracionales tradicionales para conectar desde la emocionalidad de lo simple.

La esencia de su campaña recorre escenas habituales como la cocina como punto de encuentro, las rutinas compartidas, los silencios cómodos y los pequeños logros diarios, y las resignifica como espacios donde ocurre lo verdaderamente importante. Bajo el concepto “Para crecer Haceb”, la campaña propone una narrativa en la que el crecimiento no está ligado a eventos extraordinarios, sino a las experiencias que se viven todos los días.

Con esta comunicación la marca Haceb introduce un mensaje claro. Los grandes momentos se construyen entre grandes aliados. Desde esa premisa, Haceb ratifica su lugar en la cotidianidad de las familias, presente en los instantes que definen el bienestar y progreso dentro del hogar.

“En Haceb entendemos que crecer no siempre se trata de grandes hitos, sino de esos momentos que pasan todos los días y que construyen la vida en casa. Esta campaña es una invitación a reconocer el valor de lo cotidiano y a reafirmar que estamos ahí, como un aliado cercano, acompañando a las familias en cada experiencia que suma bienestar y progreso”, afirma Andrea Amador, directora de mercadeo en Haceb.

La campaña responde a una evolución en la forma en que la compañía interpreta al consumidor actual, priorizando la cercanía, la autenticidad y el valor emocional por encima de los atributos funcionales. En un entorno donde la publicidad tiende a amplificar lo extraordinario, Haceb acude a lo esencial y las bases de su propósito como compañía.

Con más de 85 años de trayectoria en Colombia, la marca ha construido una relación sólida con los hogares del país, evolucionando en paralelo a sus dinámicas y necesidades. Hoy, además, se consolida como la Marca #1 y líder en ventas en unidades de línea blanca en Colombia en 2025, reflejo de la confianza que millones de familias han depositado en ella. Esta nueva narrativa refuerza su propósito de generar bienestar y progreso, no solo desde la innovación en sus soluciones, sino desde su capacidad de entender cómo se vive, se comparte y se crece en los hogares colombianos.

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