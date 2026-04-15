El 82% de las empresas en Colombia ya usa IA, según HubSpot

Como parte de su iniciativa Spring Spotlight 2026, HubSpot presentó nuevas soluciones como AEO, agentes de IA avanzados y herramientas de progresión inteligente de negocios para ayudar a los equipos go-to-market a aumentar notoriedad, ingresos y eficiencia operativa.

La adopción de inteligencia artificial en Colombia continúa en aumento en medio de cambios en la forma en que las empresas gestionan su crecimiento. En este contexto, la compañía HubSpot anunció el lanzamiento de más de 100 nuevas funcionalidades impulsadas por IA, orientadas a marketing, ventas y servicio al cliente.

De acuerdo con el estudio “¿Tu IA produce más pero no produce mejor?” realizado por HubSpot, basado en una encuesta a 201 empresas en el país, el 82% de las organizaciones en Colombia ya utiliza inteligencia artificial en alguna medida. Sin embargo, el 12% aún no ha logrado demostrar el retorno de inversión de estas herramientas.

El informe también identifica desafíos asociados al uso de IA en las organizaciones, como la dificultad para construir reconocimiento de marca en entornos digitales saturados, la carga operativa en los equipos comerciales y el incremento en las solicitudes de atención al cliente.

En este escenario, la compañía presentó un conjunto de soluciones enfocadas en integrar datos y contexto dentro de sus herramientas. Según Duncan Lennox, director de producto y tecnología de HubSpot, el desarrollo actual de la inteligencia artificial busca ir más allá del acceso a datos, incorporando comprensión sobre clientes, mercado y operación interna de las empresas.

Entre las novedades se encuentra la solución de Answer Engine Optimization (AEO), diseñada para optimizar la presencia de las marcas en motores de respuesta basados en IA como ChatGPT, Gemini y Perplexity. Esta herramienta permite analizar visibilidad, comparar posicionamiento frente a competidores y generar recomendaciones basadas en datos propios.

La introducción de AEO responde a cambios en el comportamiento digital. Según la información presentada, el tráfico orgánico ha registrado una disminución interanual del 27%, mientras que el tráfico proveniente de herramientas de inteligencia artificial muestra una tendencia de crecimiento.

En el área de marketing, la plataforma también incorpora actualizaciones en su asistente Breeze, que permite la creación de campañas basadas en inteligencia artificial, con funcionalidades para definir audiencias y mantener la coherencia de marca.

En ventas, HubSpot presentó mejoras en su agente de prospección, orientadas a identificar oportunidades a partir de señales de compra, reconocer contactos clave y generar comunicaciones personalizadas. A esto se suma la funcionalidad de progresión inteligente de negocios, que analiza interacciones y datos del CRM para sugerir acciones y automatizar seguimientos.

En servicio al cliente, la compañía amplió las capacidades de su agente automatizado, que ahora incluye gestión de consultas por correo electrónico. Según los datos compartidos, estas herramientas pueden resolver en promedio el 65% de las conversaciones, alcanzar hasta el 90% en equipos con mayor nivel de adopción, gestionar un 25% más de tickets y reducir en un 15% los tiempos de resolución.

El estudio también señala que, en Colombia, las principales barreras para la adopción de inteligencia artificial continúan siendo la privacidad de los datos (28%) y la resistencia al cambio (29%).

También le puede interesar: Add Media: la agencia que integra soluciones 360 donde las marcas compiten por múltiple relevancia