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Messi, Ronaldo Nazario, Lautaro Martínez y más estrellas protagonizan el nuevo comercial de Michelob Ultra

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Messi, Ronaldo Nazario, Lautaro Martínez y más estrellas protagonizan el nuevo comercial de Michelob Ultra

Michelob Ultra estrenó globalmente “The Superior Match”, su nuevo comercial de cara a la FIFA World Cup 26™, torneo en el que la marca será, por primera vez, patrocinador oficial de cerveza.

Redacción P&M
Redacción P&M
 mayo 13, 2026

Ambientada en el lobby de un hotel transformado en una cancha improvisada, la pieza convierte un encuentro casual en un partido cargado de intensidad, habilidad y espíritu competitivo.

El comercial cuenta con la participación de Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Lautaro Martínez, Guillermo “Memo” Ochoa, Christian Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson, además de una aparición especial del actor Billy Bob Thornton.

Con “The Superior Match”, Michelob Ultra continúa fortaleciendo su vínculo con el fútbol global a través de una narrativa que mezcla deporte, entretenimiento y cultura popular en un momento clave rumbo al Mundial de 2026.

La campaña también refuerza el posicionamiento de la marca alrededor de la competencia amistosa, mostrando cómo el fútbol tiene la capacidad de transformar cualquier espacio cotidiano en un escenario digno de una Copa Mundial.

El comercial ya fue lanzado a nivel global y hace parte de la plataforma de comunicación que Michelob Ultra desarrollará en torno a la FIFA World Cup 26™ durante los próximos meses.

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