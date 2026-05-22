Menopausia sin silencios: el bienestar íntimo también necesita conversación

Intibon presenta Intibon 45+, una línea especializada para acompañar necesidades frecuentes durante la menopausia como resequedad vaginal, incomodidad en las relaciones sexuales e higiene íntima.

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres, pero muchas de sus conversaciones siguen ocurriendo en voz baja. Aunque suele hablarse de calores, cambios de ánimo o alteraciones del sueño, existe un tema que continúa siendo poco visible y es el bienestar íntimo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la menopausia puede estar acompañada de síntomas como resequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, incontinencia, dificultad para dormir y cambios emocionales; sin embargo, sus efectos ginecológicos suelen no abordarse oportunamente. Además, la International Menopause Society señala que la resequedad vaginal afecta a más de la mitad de las mujeres posmenopáusicas entre los 51 y 60 años.

“La salud íntima en la menopausia debe hablarse con naturalidad. La resequedad, la irritación o el dolor durante las relaciones sexuales tienen alternativas de manejo y no deberían asumirse como algo que simplemente toca soportar”, explica Fernando Ávila, ginecólogo de la marca. En respuesta a esta realidad, Intibon, marca colombiana con más de 13 años acompañando a las mujeres en el cuidado de su zona íntima, presenta Intibon 45+, una línea especializada para mujeres en etapa de menopausia. La marca, única avalada por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología en su categoría, busca ampliar la conversación del cuidado íntimo más allá de la higiene, integrando salud, confort y bienestar.

La nueva línea incluye tres soluciones. El Hidratante Vaginal Intibon 45+ está pensado para ayudar a aliviar la sequedad vaginal. Su fórmula incluye ácido hialurónico, vitamina E y ácido láctico; es libre de hormonas, fragancias, colorantes y parabenos, y cuenta con cánulas para facilitar su aplicación interna.

También hace parte del portafolio el Gel Lubricante Íntimo Intibon 45+, a base de agua, hipoalergénico, ginecológica y dermatológicamente testeado, diseñado para reducir la fricción durante la actividad sexual y brindar mayor comodidad. La línea se complementa con el Jabón Íntimo Syndet Intibon 45+, una opción de higiene diaria para mujeres de 45 años en adelante, con tecnología Syndet, avena, caléndula y ácido láctico, ingredientes que ayudan a cuidar la zona íntima y apoyar el control de malos olores.

Para los especialistas, uno de los grandes retos está en promover la consulta temprana. El síndrome genitourinario de la menopausia puede incluir síntomas como sequedad, ardor, irritación, molestias urinarias y dolor durante las relaciones sexuales; y, a diferencia de otros síntomas de esta etapa, puede avanzar si no se aborda adecuadamente. “Los hidratantes y lubricantes vaginales pueden ser aliados para recuperar confort íntimo. Lo clave es elegir productos adecuados y consultar cuando las molestias persisten o empiezan a afectar la calidad de vida”, agrega Ávila.

Y agregó: “Consultar temprano permite entender qué está pasando, evitar que las molestias avancen y acompañar esta etapa con información, cuidado y menos silencio”, concluye Ávila.

Con este lanzamiento, Intibon busca aportar a una conversación más abierta sobre la menopausia: una que no reduzca esta etapa a síntomas, pero que tampoco ignore las incomodidades que muchas mujeres viven en su intimidad. Porque hablar de bienestar íntimo también es hablar de calidad de vida, autonomía y derecho a sentirse bien en todas las etapas.

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