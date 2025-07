Festivales publicitarios endurecen normas tras escándalos en Cannes Lions

Tras los escándalos por manipulación de casos con IA en Cannes Lions, el festival y otros certámenes implementan verificaciones más estrictas. The One Show, Clio y D&AD lideran el cambio.

La industria publicitaria sigue reverberando por los recientes escándalos en Cannes Lions, donde varias campañas fueron acusadas de manipular videos, exagerar resultados y usar la inteligencia artificial de forma poco transparente. Este episodio ha llevado a otros festivales clave como The One Show, Clio Awards y D&AD Awards, a revisar y endurecer sus protocolos para garantizar la veracidad de los trabajos y evitar futuras controversias.

El festival francés se vio obligado a retirar premios, incluido un Grand Prix, después de descubrir que agencias como DM9 habían manipulado videos y usado IA de forma poco veraz en sus campañas. Este incidente no solo puso en entredicho la credibilidad de los galardones, sino que también desató un debate global sobre los límites éticos de la tecnología en la creatividad publicitaria. Ante esto, otros certámenes han acelerado la implementación de medidas más estrictas.

The One Club for Creativity: verificación obligatoria

Kevin Swanepoel, CEO de The One Club, anunció que su organización exigirá cartas de verificación firmadas por agencias y clientes para validar la autenticidad de los datos en las campañas inscritas. "No queremos que los jurados actúen como auditores, pero sí necesitamos sistemas robustos que protejan la integridad de los premios", señaló. Estas normas, que se detallarán en septiembre de 2025, buscan equilibrar la innovación con la responsabilidad.

Clio Awards: Revisión en Tiempo Real

Sheena Bermingham, directora de comunicación de los Clio Awards, confirmó que el festival está ajustando su código de conducta y procesos de inscripción. Aunque las bases se mantendrán flexibles para no frenar la creatividad, se incorporarán mecanismos para detectar manipulaciones, especialmente en métricas y resultados presentados.

D&AD: Transparencia desde el Proceso Creativo

Por su parte, D&AD ya venía solicitando desde 2023 que las agencias detallaran el uso de IA en sus trabajos. Para 2026, el certamen británico irá más allá: exigirá documentación exhaustiva sobre cómo la tecnología intervino en cada fase creativa y explorará herramientas de verificación automatizadas.

Los casos de DM9, Le Pub, y África y evidencian un problema mayor: la facilidad con que la tecnología, incluida la IA, puede distorsionar la realidad. Si bien las herramientas tecnológicas ofrecen oportunidades inéditas, su mal uso amenaza la credibilidad de la industria.

La crisis, sin embargo, no pasó de agache en las agencias involucradas: DM9 despidió a Ícaro Doria, su CCO y perdió a uno de sus clientes más importantes, Consul. Por otro lado, LePub Brasil tomó medidas disciplinarias contra todos los implicados en la campaña que se mandó a Cannes Lions 2025 sin aprobación de cliente, New Balance y São Paulo FC, en la que se exageraban cifras y que ganó un bronce en el festival.

Cannes Lions respondió con un Consejo de Integridad y verificaciones dobles, pero la autorregulación de las agencias será clave.

Con sus nuevas reglas, los festivales del circuito anual de premios publicitarios están enviando un mensaje contundente: la creatividad no puede construirse sobre datos falsos. A medida que se definen estándares, como la aprobación obligatoria por parte de los clientes o la prohibición de medios sintéticos no declarados, las agencias deberán adaptarse o arriesgar sanciones, incluidos vetos de hasta tres años.

El escándalo de Cannes Lions ha sido un punto de inflexión. Lo que parecía un debate teórico o dicho off the record sobre campañas hechas para premios se ha convertido en una urgencia práctica. Los festivales, al actuar rápido, demuestran que la transparencia no es negociable. Ahora, el reto es mantener el equilibrio entre innovación y ética, sin ahogar el potencial creativo que la tecnología puede aportar.

