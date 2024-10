Solo la experiencia forma al líder

Quienes hacemos parte de la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones, nos hemos cuestionado lo difícil que puede ser trabajar en equipo. Ahora, ¿cómo es ser el líder de más de 170 personas, distribuidas en 6 países diferentes? En entrevista con P&M, Ana María Lozano, socia y COO regional de Di Paola Latina, nos habló a grandes rasgos sobre qué es y cómo ser un buen líder, qué recorrido y qué aprendizajes le ha dejado su larga trayectoria. Al iniciar la serie de preguntas, Lozano nos habló sobre su llegada a Di Paola Latina, una de las mejores agencias de comunicaciones en Latinoamérica. Por aquel entonces, en 2015, comenzó el sueño construido junto a Francisco di Paola, socio y CEO regional, al pasar de ser una agencia de mercadeo directo, a una agencia integral de comunicación especializada en mercadeo digital relacional, que salía de Argentina a otros países de la región.

Para Ana María y su partner Francisco, uno de sus mayores logros ha sido el crecimiento exponencial de su agencia independiente; a pesar de la pandemia y de un panorama socioeconómico complejo, hoy tienen oficinas en Argentina, México, Chile y Colombia, en apenas nueve años. Por supuesto, no dejan de lado grandes reconocimientos que les han otorgado por su arduo trabajo y compromiso, uno de ellos es el Great Places to Work, que hace honor a los valores internos de la agencia, la resiliencia y la implementación de la metodología OKR (Objectives and Key Results), lo que permite la alineación de los objetivos personales de los empleados y la compañía. En el último año, Di Paola fue la segunda mejor agencia en los Echo Latam y en Chile, fue nominada como la mejor agencia relacional según el TopFICE. En su palmarés, cuenta con un Lápiz de Platino y cinco de Oro.

Por lo anterior, Ana María resalta que para liderar, claramente es necesario contar con habilidades profesionales y conocimientos técnicos; pero más allá de eso, las habilidades blandas son el éxito de todo; hay que saber planificar, ejecutar y supervisar equipos interdisciplinarios desde la operatividad y mantenerlos motivados en un entorno de creatividad e innovación, hay que buscar nuevas formas de ofrecer valor a sus clientes, lo que solo se logra con disciplina y capacidad de adaptabilidad, porque no es solo entender las diferentes personalidades, también hay que entender las diferencias culturales de cada país “para los argentinos y los chilenos, los colombianos estamos absolutamente locos de llegar a trabajar a las 7 a. m., cuando ellos llegan a las 10 a. m.”, menciona Lozano.

Artículo publicado en la edición #493 de los meses de agosto y septiembre de 2024.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con Di Paola.

