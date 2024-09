Bull Marketing, partner estratégico de los HP

Los HP (HAPPY PROBLEMS) son la esencia de Bull Marketing. En exclusiva para P&M, su staff nos cuenta a fondo sobre este particular estilo de ver la industria que ha marcado una diferencia en su tra - yectoria. “No nos digamos mentiras: a las agencias nos pagan para resolver problemas y chicharrones de toda índole. Obvio, hay briefs de briefs y marcas de marcas. Esto depende al 100% de la cultura interna de la agencia para influir en la actitud del equipo frente a ese pro - blema, en la generación del entregable o en la promesa de servicio”, indica Alejandro Rodríguez, HPO (happy problems officer) de Bull.

Para Alejandro Rodríguez, su concepción del BTL está en entender de manera clara y simple el negocio: “La mirada del problema desde una óptica positiva ha sido la fórmula del éxito en estos 15 años”, sostiene Alejandro.

Enfrentar los problemas como “Happy Problems” no es idea - lismo. ¡Todo lo contrario! Los problemas pueden ser felices, porque son situaciones que derivan en trabajo, éxito y cre - cimiento. No importa su tamaño; son un voto de confianza de un cliente que inspira BIG Ideas, retan la ejecución per - fecta, trascienden a los consumidores y la reputación de las marcas.

El HP creativo-estratégico

El Happy Problem es el eje de las campañas de Bull Mar - keting, así lo explica Nelson Rodríguez, su director creativo. Los métodos implementados en su equipo parten de pasos cuidadosamente pensados para que los creativos tengan la capacidad de generar ideas innovadoras y tangibles de acuerdo con las necesidades de los clientes:

Investigación profunda: gestar un abanico de ideas nos permite llegar a los resultados de manera más acertada.

Colaboración de todo el equipo: multidisciplinariedad pensando en el portafolio que maneja la agencia, para tener la capacidad de responder a las peticiones de los diferentes tipos de categorías en el mercado.

Bull se enfoca en ejecutar acciones dinámicas e innovadoras, acudiendo a una implementación perfecta para impulsar campañas que conecten de manera auténtica y relevante a las personas con las marcas, productos y/o servicios. "Una gran idea debe estar acompañada de una robusta estrategia y una implementación eficiente e impecable, logrando resultados con un detallado seguimiento y control", añade Johny Ariza, HPBD y cofundador de Bull.

Navegando en el HP de la incertidumbre

Para Alejandro Rodríguez, fundador de la compañía, el año 2020 los llenó de una fuerte incertidumbre y tomaron decisiones que comprometían la estabilidad de sus clientes y empleados; por fortuna, la visión estratégica del negocio, su capacidad de analizar las situaciones adversas y reaccionar sobre las mismas los posicionaron como una de las compañías que superaron ampliamente esta crisis. “El aprendizaje fue enriquecedor y logramos salir adelante, es una experiencia que nunca vamos a olvidar”, menciona.

Una mirada al futuro

Juan Felipe Vega, HP estratégico de Bull, ase - gura que la planeación estratégica de Bull a futuro es clara: ser la agencia número uno en Colombia para 2026. Entre 2023 y 2024, abrieron sedes en Miami, Chile, Argentina y Bolivia, y cuentan también con cobertura en Perú, Ecuador y Centroamérica.

Además, Vega indica que cada uno de los objetivos logrados se convierte en un hito como referente del BTL en el país. Bull Marketing se ofrece como un espacio de desarrollo personal y profesional para las personas, comprometiéndose a dejar huella con sus ideas audaces y experiencias factibles y a construir lazos de confianza con sus clientes que van más allá de ser proveedores.

Artículo publicado en la edición #493 de los meses de agosto y septiembre de 2024.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con Bull Marketing.

