FEP 2024: zoom en las marcas

Ruedas de Chicago, rodaderos, muros de escalada, y una resortera son solo algunas de las actividades desplegadas por las marcas en el Festival Estéreo Picnic 2024 (FEP 2024).

En su versión 24, el festival rompió sus propios récords: atrajo a más de 159.000 personas no solo de Colombia, según informó el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) se estima que 31.000 fueron turistas de países como Chile, Panamá, Ecuador, México y Estados Unidos. Adicionalmente, por primera vez se hizo en Bogotá en el Parque Simón Bolívar, una ubicación privilegiada por varias razones: su centralidad que permite un desplazamiento sencillo desde cualquier lugar de la ciudad, y el apoyo del distrito que activó sus protocolos de seguridad y habilitó Transmilenio hasta las 3 de la mañana todos los días.

Adicionalmente, en su 24 años de existencia ha logrado que más de 300 restaurantes hagan parte de su oferta, más de 200 marcas y generó, solo en su versión 2024, más de 65.000 empleos temporales y dejó ingresos por turismo de alrededor de US$11 millones, según las cifras que arrojó el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

Tales cifras dejan claro por qué el FEP es un espacio relevante para las marcas. La pregunta es. ¿Qué obtiene una marca al hacer parte del festival ya sea con una activación, con puntos de venta o solo con presencia visual?

En los inicios del festival el objetivo de una marca era, posiblemente, aumentar las ventas. Sin embargo, con el paso de los años esto se transformó y las marcas entendieron que ofrecer experiencias, asegurar que su presencia sea orgánica, equilibrar promoción y deseo de los asistentes y entender el rol de los influenciadores es clave.

Lo anterior explica por qué las activaciones, que son los stands de marcas que no solo ofrecen un producto sino que también incluyen algún tipo de experiencia, se han vuelto obligación en el FEP que, a su vez, ha ido creciendo internamente para poder ofrecer las activaciones mejor ejecutadas que se ven en Colombia a lo largo del año.

Páramo, empresa creadora del FEP, creció y ahora está compuesta por Páramo Producciones, la compañía encargada de ejecutar la parte logística del festival, y Páramo Lab, la agencia que no solo crea experiencias y activaciones, sino que diseña estrategias 360 para las marcas. Aunque no todas son ejecutadas por Páramo, todas deben cumplir con ciertos requisitos de producción, y creatividad ya que tener un stand sobresaliente en el FEP asegura no solo estar en el Top of Mind de los asistentes, sino una infinidad de personas que visitan el stand, más contenido gratuito en redes sociales durante y después del evento.

Un ejemplo es que las publicaciones sobre el FEP en redes sociales fueron tendencia en X, TikTok e Instagram por más de cuatro días y han tenido más de 15.000 menciones.

Algo fundamental para cualquier marca que decida estar en un espacio como el FEP es ofrecer un producto, servicio o experiencia que tenga que ver con su misión como marca y que no saquen a las personas del ambiente del festival.

Otro factor a tener en cuenta es que el FEP puede dejar activos permanentes durante el año para las marcas en forma de un intangible de altísimo valor: los datos.

Parte importante de comprender cómo se manejan los datos en el FEP, es entender que desde Páramo Lab se crea una estrategia antes, durante y después del festival en el que se le hace acompañamiento a las marcas con la información que surge del evento.

Ya que Páramo maneja la tiquetera y el cashless, tiene acceso a un first party data invaluable que incluye: quién compra, cuándo compra qué compra, a través de qué banco, por qué medio, cuánto dinero carga, qué consume, a qué hora, cuándo, con quién, cuándo entran al festival y, adicionalmente, mediciones en redes que permiten saber quién está en qué lugar a lo largo de cada hora del evento.

De esta forma, la productora y agencia no solo brinda cuatro días de música, sino que entiende a la perfección qué quieren los Millenials, Centennials, Generación Z y Zillennials; estas generaciones, las que hoy y en el futuro están en la cúspide del consumo y las tendencias, representan el 60% de la audiencia del FEP.

Finalmente, es clave entender la estrategia de difusión de cada compañía: hay algunas que le apuestan al contenido orgánico de los asistentes del festival, otras crean campañas enteras que lanzan antes o durante el evento, y otras se apalancan con los influenciadores, que pueden alzan más audiencias específicas que van a estar en el evento.

A continuación algunas de las mejores activaciones del FEP 2024:



M&M´s

Con un stand gigante la marca de dulce le apostó a una activación que tenía tres espacios. El primero, y favorito absoluto de los asistentes al FEP 2024, era un rodadero por el que podían deslizarse cuatro personas al tiempo y caer en una piscina de pelotas donde podían acceder a premios. El segundo era una tienda con los productos y el olor característico de la marca; y el tercero una terraza destinada solo para los asistentes VIP.



Budweiser

Por segundo año consecutivo la marca de cerveza montó El Templo del Perreo, un escenario aparte de los principales del festival donde solo sonaba música urbana. Con un ambiente oscuro, una bola disco y luces de neón rojas, fue una invitación a no olvidar la importancia del género latino más famoso en el mundo.



Bon Yurt de Alpina

En un movimiento arriesgado Bon Yurt creó un stand donde los asistentes podían probar su edición limitada de helado para el festival. Los asistentes pagaban 15.000 pesos por crear su helado y, con ello, tenían acceso a su resortera.



Samsung

No solo tenían el celular oficial del festival, el Samsung Galaxy S24, sino que, de la mano de Páramo, crearon un stand completamente abierto en el que invitaban a todas las personas a probar las funcionalidades de inteligencia artificial del móvil que incluyen: Nightography, que usa la combinación varios fotogramas a través de IA para obtener imágenes más claras; una funcionalidad que permite borrar personas u objetos de cualquier foto y una cámara con teleobjetivo cuádruple con zoom óptico de 2x, 3x, 5x y 10x . Así mismo, fue una de las marcas con más influenciadores presentes en el festival probando este nuevo móvil y, además, invitaron al fotógrafo Andrés Espinosa a tomar fotos con el celular un día del FEP.



Durex

Al igual que Budweiser, la marca de condones creó un escenario alterno llamado Aora en el que funcionaba como un club de cabaret en el que se presentaban artistas y actos que rendían tributo a los cabarets de los años veinte, y celebraban la diversidad en todas sus formas.



Max

Con una activación gigante, Max llegó al FEP para mostrar lo que trae a sus suscriptores. Había pantallas con diferentes shows y películas que están disponibles en la plataforma.



Maybelline

con una activación doble, la marca de belleza entendió la esencia del festival. Primero, le brindó a los asistentes la oportunidad de montarse en una rueda de Chicago que montaron especialmente para el FEP. Segundo, crearon un stand en el que diferentes maquilladores atendían a las personas y las maquillaban según su gusto para culminar en un espacio tipo Times Square donde los asistentes ya maquillados podían tomarse una foto.



Colsubsidio

La caja de compensación entendió que para llegarle a nuevas audiencias tiene que estar en los espacios donde se entretienen. Por eso, llegó al FEP como patrocinador de uno de los escenarios, y con un espacio cerca al lago del Parque Simón Bolívar donde las personas podían sentarse y descansar. Este espacio se pensó para que las audiencias del festival que son, en su mayoría, jóvenes puedan conocer los diferentes beneficios de la caja de compensación como :acceso a vivienda, hoteles, droguerías, planes de salud y más.



Cerave

con un stand impactante y ciento por ciento acorde con la marca, Cerave creó un espacio de dos pisos con diferentes actividades relacionadas con el cuidado de la piel y el entretenimiento: los asistentes podían tomarse una foto en medio de una burbuja de agua, luego pasar a hacerse un test para saber las necesidades de su piel, cantar karaoke, lanzarse por un rodadero y obtener múltiples pruebas gratuitas de los productos de la marca, así como una rutina para su tipo de piel.



Pepsi

Otra marca que se arriesgó fue Pepsi. La marca de gaseosa montó una torre de caída que causó sensación en el festival. Adicionalmente, eran la marca de bebidas oficial del FEP por lo que los 159.000 asistentes consumieron sus productos durante los cuatro días.



GM

la marca de autos creó una experiencia en la que, después de leer un código qr, los asistentes podían entrar a su stand y escoger tres experiencias de cuatro posibles: obtener un regalo que consistía en balacas o gafas luminosas; hacerse un maquillaje colorido; pintarse el pelo; o decorarse la cara con gemas. Su mensaje iba a mostrar su producto y crear recordación con un stand completamente alineado con la estética del festival.



Koaj

en una movida inteligente la marca de ropa creó un stand que era una tienda con todo el merch oficial del FEP 2024. Entre varios asistentes que entrevistó P&M para preguntar cuál había sido su activación favorita, más de 50 mencionaron este espacio lo cual demuestra que crear algún tipo de producto, servicio o experiencia que lleve la esencia del festival siempre paga.



Cabaña Corona

otro espacio destacable de esparcimiento y relajación durante el festival fue la cabaña de Corona donde no solo se podía sentarse y relajarse, sino que había shows de baile a ciertas horas, tatuajes con tintas naturales y maquillaje.



Adidas

Adidas no solo se tomó uno de los escenarios principales, sino que creó un stand llamado Adidas originals que contaba con tres pisos de actividades diferentes y spots para tomar y tomarse fotos.



Pedialyte

con una experiencia 3D, la marca de suero estaba en el lugar correcto. No solo supo entretener a las personas, sino que se convirtió en una opción perfecta para hidratar a más de 159.000 personas cansadas y que caminaban cerca de 20.000 pasos cada día.



Alka Seltzer

}Alka Seltzerha estado varios años en el festival y sabe cómo entretener. Aparte de ofrecer sus sus productos, creó un muro de escalada por el que las personas hacían fila a cualquier hora.Un stand pequeño, pero acertado.



Johnnie Walker

Esta marca también se arriesgó; se tomó el otro gran escenario del festival y fue la gran patrocinadora de la zona VIP, donde sus estatuas icónicas acompañaban todos los carteles de Un mundo Distinto.



La Roche Posay

La marca de cuidado dermatológico entendió el brief a la perfección; en su stand las personas podían hacer un test en su cara y entender si tenían aplicado suficiente bloqueador solar. Además, tenían islas en diferentes lugares del FEP donde ofrecían bloqueador gratuito. ¿Quién no necesita cuidar su piel en un festival al aire libre durante cuatro días?



Mención especial, Vassar en el FEP

Por primera vez Páramo decidió traer otro de sus grandes éxitos al festival, la feria Vassar. Aunque hubo emprendedores a los que les fue mejor que a otros, fue un acierto. La feria estaba ubicada de forma estratégica en la entrada del festival lo que permitió que, incluso cuando llovía, se mantuviera con rotación constante de gente.

Todas las fotos de este artículo fueron tomadas con el Samsung Galaxy S24.

