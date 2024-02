Tendencias empresariales y consejos clave según expertos

La Universidad de los Andes presentó Colombia 2024: consejos prácticos para los ejecutivos en la adopción de las nuevas tendencias, un conversatorio que reunió a Camilo Herrera fundador de RADDAR, Tito Pablo Neira chief data strategy officer en ADL Digital Lab, Sonia Camacho PhD en business administration de McMaster University, Fabián Ruíz magister en administración (EMBA) con Grado Cum Laude de la Universidad de los Andes y Carlos Téllez experto en pensamiento estratégico, conferencista y consultor en temas de estrategia organizacional y gobierno corporativo.

Macrotendencias económicas por Camilo Herrera

Con la llegada de la pandemia, la economía experimentó un crecimiento notable, pero a partir del 2023, esta tendencia comenzó a revertirse. Los costos aumentaron a un ritmo más acelerado que los precios, lo que generó un desequilibrio en la distribución del valor.

En este contexto, las empresas se encuentran ante el desafío de mantener su valor sin comprometer la competitividad. Reducir los precios para estimular la demanda puede ser una tentación, pero esta estrategia puede resultar perjudicial para los competidores y para la propia sostenibilidad a largo plazo.

Al analizar las tendencias del consumidor entre 2023 y 2033, se observa un envejecimiento en la edad promedio, situándose en torno a los 33 y 43 años. La influencia de la inteligencia artificial se hace cada vez más evidente, pues los consumidores buscan discernir entre lo auténtico y lo artificial.

Además, los consumidores desean tener un papel más activo en el proceso de compra y consumo, aspirando a ser anfitriones y co-creadores de experiencias. En este contexto, es crucial definir los rituales de compra y consumo que satisfagan estas nuevas demandas.

Es fundamental reconocer que la inteligencia artificial acelerará y hará más impredecibles los cambios en los hábitos de consumo. Por lo tanto, los profesionales del marketing enfrentan el desafío de potenciar su creatividad y generar un valor auténtico en medio del constante flujo de información y novedades.

Además estos son algunos parámetros para tener en cuenta

El prestigio de lo pequeño y cultura little treat

Inclusión, next wave (IA)

Competencia por materias primas

Lujo menos en el precio y más en la calidad

Nostalgia, el contenido regresa al futuro

IA en todos los sectores como herramienta de innovación e integración

Consumidor cuidadoso con su presupuesto tras la inflación

Búsqueda de lo refrescante: aumento de temperaturas por cambio climático

Publicidad en el ojo del huracán: transparencia, credibilidad vs IA, brandless

Sostenibilidad como tendencia de hábitos de consumo

Foto de Uniandes

Inteligencia Artificial - Pros y Contras por Tito Pablo Neira

Cómo convertimos la apropiación de datos en un diferencial estratégico para las compañías es un proceso clave en la era actual. No basta con simplemente pensar en los datos como una herramienta, sino que se requiere crear una estrategia de datos sólida. En este sentido, emplear la inteligencia artificial (IA) como parte de la estrategia implica más que simplemente implementarla; se trata de que la IA trabaje de manera efectiva en nuestro beneficio.

Para lograrlo, es fundamental establecer objetivos de negocio claros. Las empresas necesitan comprender que, si bien la IA puede ser una poderosa aliada, su efectividad puede variar dependiendo del contexto y las categorías de productos o servicios. Por lo tanto, es esencial que las empresas piensen primero en su estrategia y luego decidan cómo integrar la IA en sus procesos de manera efectiva.

El uso inteligente de los datos puede ser transformador, permitiendo a las empresas adaptar y mejorar sus estrategias, así como aumentar su rentabilidad. Este enfoque es especialmente relevante en sectores como el retail inteligente y la distribución de última milla, donde la optimización de los datos puede impulsar el crecimiento del negocio y mejorar la eficiencia operativa.

Tendencias en el retail y la distribución de última milla por Sonia Camacho y Fabián Ruíz

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una prioridad estratégica para el 83% de las empresas en el sector del retail. Su impacto se extiende a diversos aspectos clave:

Gestión de flujos de transporte y entregas para optimizar la logística.

Reducción significativa del tiempo de entrega en mostradores, mejorando la experiencia del cliente.

Gestión del diseño de la tienda, maximizando el espacio y la disposición de los productos.

Comprensión y predicción del comportamiento del consumidor para personalizar la experiencia de compra.

Predicción precisa de la demanda para gestionar eficientemente el inventario.

Corrección en tiempo real de rupturas de stock mediante sistemas de reconocimiento de imágenes.

Además, es crucial entender el ciclo completo de la compra, desde antes, durante y después, considerando aspectos fundamentales en cada etapa:

En la selección de proveedores, es importante evaluar su estrategia empresarial, así como su compromiso con la educación y la sensibilización en temas sostenibles.

Durante la operación, se deben priorizar proveedores con certificaciones sostenibles y optar por materiales reciclables y biodegradables, junto con el uso de energías limpias.

Finalmente, en una perspectiva de economía circular, se debe buscar la reutilización eficiente de materiales y la implementación de flotas de distribución híbridas o eléctricas para minimizar el impacto ambiental y promover la sostenibilidad a largo plazo.

Desafíos directivos: estrategia y equipos por Carlos Téllez

Compartir ideas para mantener vigente la estrategia en entornos dinámicos es crucial en el mundo empresarial actual. Carlos destacó un caso que denominó como las empresas que "mueren de amor". Estas empresas son excepcionales en la generación de valor para sus clientes, quienes las adoran, pero no logran retener parte de ese valor para sí mismas, lo que eventualmente lleva a su declive. Estas organizaciones están diseñadas únicamente para dar, no para compartir, y este modelo no es sostenible a largo plazo.

Ampliar la mirada y comprender el entorno es esencial. Esto implica adoptar un enfoque deductivo versus inductivo para entender la amplitud del panorama. La visión compartida y la simetría en la información también son fundamentales, así como fomentar la curiosidad intelectual para buscar constantemente nueva información.

Carlos también presentó el modelo CER (Crecimiento Estratégico Recurrente), que consta de ocho pasos:

Conciencia estratégica: reconocer nuestra estrategia actual. Entendimiento del entorno: identificar factores externos relevantes. Introspección: diagnosticar nuestra situación, capacidades y recursos. Visión concreta: definir en detalle nuestra visión futura deseada. Mapa de oportunidades: establecer un inventario de alternativas de crecimiento posibles. Criterios de calibración: determinar los aspectos para evaluar las oportunidades identificadas. Evaluación: calibrar las oportunidades desde los criterios definidos. Ensamble estratégico: articular la estrategia de crecimiento con las mejores oportunidades.

En cuanto al equipo, subrayó la importancia de cuidarlo. Es fundamental entender quiénes están cansados para motivarlos, así como evaluar si todos los miembros están contribuyendo de manera adecuada. Es esencial asegurarse de que el equipo tenga las herramientas necesarias y mantener a todos alineados con la estrategia.

Además, recomendó cuatro libros que resaltan la importancia de cuidar tanto la estrategia personal como profesional:

"The Strategic Career" de Bill Barnett. "Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life" de Bill Burnett y Dave Evans. "Be Your Future Self Now" por el Dr. Benjamin Hardy. "Reinventing You" por Dorie Clark y "Disrupt Yourself" por Whitney Johnson.

También le puede interesar: Mercado Libre lanza en Colombia su nueva herramienta: Clips