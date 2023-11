Offcorss presenta la última campaña del año: Be Cool Be Free

Offcorss, la marca líder en moda infantil, anuncia el lanzamiento de Be Cool Be Free, su nueva campaña para la temporada de fin de año en la que las nuevas generaciones le entregan un mensaje a los adultos, expresando las palabras que evocan libertad, personalidad, sueños y el espíritu de su edad. Dicha campaña se sustenta en su colección Digital Nature, una propuesta innovadora que ofrece 1,533 referencias en total y 2,067 opciones de color, para satisfacer todos los gustos y preferencias de los niños, es un tributo a la influencia del Metaverso en los últimos dos años y a la creciente conciencia ambiental después de la pandemia. Offcorss ha fusionado todos estos elementos para crear un portafolio único que incorpora la irreverencia, autenticidad y lo digital en la moda contemporánea de las generaciones de hoy.

Esta nueva campaña Be Cool Be Free, se convierte para Offcorss en el escenario perfecto para acompañar a los niños a disfrutar este cierre de año siendo cool, siendo libres, siendo ellos. Nuestro propósito es entregar el mensaje a los colombianos que no hay mejor regalo que sentirse libres; para decidir y ser fieles a ellos mismos