La marca iniciará su programación navideña el 28 de noviembre en Bogotá, con un espectáculo musical de MISI y Los Tupamaros. La estrategia también contempla recorridos por diferentes regiones, experiencias digitales y activaciones de marca.

Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola regresarán a las calles colombianas por tercer año consecutivo. La iniciativa forma parte de la campaña de temporada Esta Navidad, regalémonos estar juntos, con la que la compañía desplegará una programación de experiencias presenciales y digitales en diferentes ciudades del país durante la temporada de fin de año.

El inicio de las actividades tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en Bogotá, con un espectáculo en el CESAP Agentes y Patrulleros (Diagonal 44 #68B-30). El evento contará con presentaciones musicales de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de ambientación navideña y experiencias de marca.

La actividad estará dirigida a mayores de siete años. Para ingresar, los asistentes deberán realizar el canje de dos etiquetas de Coca-Cola, de cualquier presentación, más $14.000. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y en los puntos físicos habilitados.

Las caravanas recorrerán varias regiones del país

Después del evento de apertura, las caravanas tendrán las siguientes paradas:

Bogotá: 29 de noviembre.

29 de noviembre. Barranquilla: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Medellín: 9 de diciembre.

9 de diciembre. Cali: 13 de diciembre.

La programación también contempla recorridos por La Calera y diferentes municipios del Eje Cafetero, entre ellos La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago.

Como novedad de esta edición, Cali será sede por primera vez del evento de cierre de la temporada navideña de la marca. El encuentro tendrá lugar el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo y contará con entrada gratuita.

Una estrategia que combina experiencias físicas y digitales

Además de los recorridos, la programación incluye Mi Papel Mágico, una experiencia que regresa este año y permite transformar fotografías en ilustraciones personalizadas para crear papel de regalo y tarjetas navideñas.

La herramienta estará disponible a través del asistente virtual de la página web de Coca-Cola Colombia. Los usuarios podrán compartir una fotografía, generar un diseño y descargarlo para imprimirlo. La experiencia también tendrá presencia en espacios físicos de Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre ellos la Feria Vassar, los centros comerciales Centro Mayor y Santafé, y Santaland, en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La compañía también incorporará una edición limitada de empaques con diseños navideños y multipacks alusivos a la temporada. A esta propuesta se suma una colección de cinco adornos para el árbol de Navidad, disponibles mediante diferentes mecánicas en tiendas de las principales ciudades y algunas cadenas comerciales del país.

En Bogotá, la vitrina Coca-Cola de la Calle 100 también tendrá una experiencia inmersiva con ambientación navideña y una propuesta gastronómica que reúne buñuelos y Coca-Cola. Esta actividad ya está disponible y permanecerá hasta Navidad.

"Desde Coca-Cola queremos acompañar esos momentos con experiencias que las personas puedan disfrutar en sus ciudades, en familia y también en casa. Por eso, nuestra programación reúne actividades que ya hacen parte de esta temporada, como las Caravanas, con otras propuestas para vivir y compartir la Navidad de diferentes maneras", señaló María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Una acción de impacto comunitario en Cali

La programación también contempla una iniciativa social en Cali. El próximo 13 de diciembre, Coca-Cola y la Fundación Gastronomía Social realizarán una jornada en el barrio Altos de Santa Helena, una de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La actividad incluirá la preparación y entrega de 1.000 almuerzos calientes, balanceados y nutritivos para habitantes de este sector. Según la compañía, la iniciativa busca extender el mensaje de la campaña a una acción concreta junto a la comunidad.

Con esta programación, Coca-Cola articula diferentes puntos de contacto con sus consumidores durante la temporada de fin de año: desde espectáculos y recorridos urbanos hasta herramientas de personalización digital, empaques de edición limitada y experiencias en espacios comerciales. Una apuesta que combina presencia de marca, entretenimiento y actividades de participación en distintas regiones del país.