La disciplina de Mercadeo fue reconocida entre las mejores del mundo y contribuyó al posicionamiento de la Universidad de los Andes en el puesto 49 global en Ciencias Sociales y Administración. Conozca qué evalúa este ranking internacional y por qué este resultado refleja la excelencia académica y el impacto de la Facultad de Administración.

La Universidad de los Andes alcanzó un importante reconocimiento internacional en el QS World University Rankings by Subject 2026, al posicionarse entre las 50 mejores instituciones del mundo en áreas estratégicas como Mercadeo (Marketing), consolidando el liderazgo académico de la Facultad de Administración en el escenario global.

El resultado fue especialmente destacado en Ciencias Sociales y Administración, área en la que Uniandes alcanzó el puesto 49 a nivel mundial, avanzando 11 posiciones frente a la edición anterior. Asimismo, disciplinas como Marketing, Derecho y Estudios de Desarrollo ingresaron al top 50 global, evidenciando la fortaleza y reconocimiento internacional de sus programas.

La Universidad también registró avances significativos en otras disciplinas, entre ellas Economía y Econometría, que pasó del puesto 114 al 80, una mejora de 34 posiciones.

Pero ¿qué significa realmente que Mercadeo y otras disciplinas estén entre las mejores del mundo? Para entender la relevancia de este logro es importante conocer cómo funciona esta clasificación internacional.

¿Qué es el QS World University Rankings by Subject?

De acuerdo con la firma QS (Quacquarelli Symonds), esta clasificación internacional compara el desempeño de las universidades en disciplinas académicas específicas. A diferencia de los rankings generales, que asignan una posición a la institución en su conjunto, este escalafón permite identificar cuáles son las áreas de conocimiento donde una universidad demuestra mayor fortaleza y reconocimiento.

¿Qué áreas analiza?

La edición 2026 evaluó más de 50 disciplinas individuales agrupadas en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales y Administración.

En total fueron analizados más de 18.000 programas universitarios pertenecientes a más de 1.700 instituciones en 100 países y territorios.

¿Cómo se mide el desempeño de las universidades?

QS combina diferentes indicadores para determinar la posición de cada institución. Entre ellos se encuentran:

Reputación académica.

Reputación entre empleadores.

Impacto de la investigación.

Citaciones por artículo.

Índice H (productividad e impacto de la investigación).

Redes internacionales de investigación.

No todos los indicadores tienen el mismo peso en cada disciplina. La metodología se ajusta a las características propias de cada campo académico, reconociendo que las dinámicas de investigación y producción de conocimiento son diferentes en áreas como Derecho, Medicina, Ingeniería o Administración.

Para elaborar el ranking, QS utiliza millones de publicaciones académicas, encuestas a académicos y empleadores de diferentes países, así como datos sobre colaboración internacional en investigación.

¿Qué representa este resultado para Mercadeo y Administración?

La presencia de Marketing entre las 50 mejores disciplinas del mundo reafirma el reconocimiento internacional de la formación, investigación y conexión con el entorno empresarial que caracteriza a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Este resultado también contribuyó al ascenso de Uniandes en el área de Ciencias Sociales y Administración, que pasó del puesto 60 al 49 global, consolidándose dentro del selecto grupo de las 50 mejores del mundo.

¿Cuál fue el mayor avance de la Universidad de los Andes?

Uno de los movimientos más destacados se produjo en Economía y Econometría, que avanzó 34 posiciones, pasando del puesto 114 al 80 e ingresando al grupo de las 100 mejores disciplinas del mundo.

También se registraron avances importantes en las grandes áreas académicas:

Artes y Humanidades: del puesto 88 al 80.

Ciencias Sociales y Administración: del puesto 60 al 49.

Ingeniería y Tecnología: del puesto 192 al 173.

¿Qué otras disciplinas de Uniandes aparecen entre las 100 mejores del mundo?

Además de Mercadeo, QS reconoció a Uniandes dentro de las 100 mejores posiciones mundiales en:

Arte y Diseño.

Política Social y Administración.

Lenguas Modernas.

Política y Estudios Internacionales.

Antropología.

Economía.

Negocios.

Estudios de Desarrollo.

Derecho.

Arquitectura.

En total, la Universidad cuenta con 12 áreas académicas entre las 100 mejores del mundo, una muestra de la solidez y diversidad de su excelencia académica.

¿Por qué importa un ranking por disciplinas?

Porque los estudiantes eligen programas y áreas de estudio concretas más que instituciones de manera general. Las clasificaciones por disciplina ofrecen información más precisa sobre la calidad académica, la reputación, el entorno de investigación y el reconocimiento de los empleadores en cada campo de conocimiento.

¿Para qué sirve este ranking a las universidades?

Según QS, las instituciones pueden utilizar estos resultados para realizar comparaciones internacionales, fortalecer la planeación estratégica, monitorear su desempeño, analizar su reputación global, orientar inversiones académicas e identificar oportunidades de mejora y crecimiento en cada disciplina.

¿Cómo se mide la reputación en empleabilidad?

La reputación en empleabilidad se obtiene a partir de la Encuesta Global de Empleadores de QS, que recopila la opinión de organizaciones y empresas que contratan graduados en diferentes sectores y países. Los empleadores identifican las instituciones que consideran más efectivas en la formación de profesionales con las competencias que demanda el mercado laboral.

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