El Politécnico Grancolombiano diseñó su oferta de educación continuada en marketing a partir de lo que hoy pide la industria, con la inteligencia artificial aplicada a casos reales y docentes que llevan al aula su experiencia con marcas y agencias.

La publicidad y el mercadeo que busquen mantenerse a la vanguardia deben evolucionar con la rapidez con la que cambia el consumidor. Para ello, no basta con conocer el mercado y tener en el radar las nuevas tendencias; también es necesario incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA), interpretar datos y desarrollar la capacidad de adaptarse a los cambios de la industria.

Esta transformación también está llevando a las instituciones educativas a replantear la formación de los profesionales del sector. Es el caso del Politécnico Grancolombiano, que, desde su área de Educación para la Vida, unidad de educación continuada, ha desarrollado una oferta de formación en marketing orientada a responder a las necesidades actuales de la industria.

“La oferta no nació de preguntarse ‘qué cursos podemos ofrecer’, sino de identificar qué está necesitando la industria”, afirma Sandra Dávila Suárez, directora del área de Educación para la Vida del Politécnico Grancolombiano. Para identificar esas necesidades, la institución se apoya en su área de estrategia y medición del entorno, desde donde ha identificado, entre otros aspectos, la importancia que ha adquirido la inteligencia artificial en los procesos de mercadeo y publicidad.

Esta lectura del mercado se traduce en programas que buscan fortalecer los conocimientos y las habilidades que los profesionales necesitan para responder a las exigencias laborales. “Identificamos la necesidad de incorporar inteligencia artificial de manera práctica, no solamente desde el conocimiento conceptual, sino también fortalecer las capacidades para gestionar redes sociales, pauta digital, construir marcas personales con una visión integral y desarrollar competencias que permitan responder a sectores con dinámicas particulares, como el inmobiliario”, agrega Dávila.

La oferta está dirigida a profesionales, emprendedores y personas interesadas en fortalecer sus competencias en marketing y comunicación, tanto quienes están dando sus primeros pasos como quienes ya tienen experiencia en el sector. Entre los programas se encuentran *Soluciones efectivas con IA: de cero a experto* y el curso de marketing digital aplicado al sector inmobiliario, con contenidos orientados a necesidades específicas del entorno profesional.

Más allá de incorporar nuevas herramientas, la formación busca que los conocimientos puedan trasladarse a situaciones concretas del entorno laboral. Por eso, los contenidos parten de casos y desafíos que los profesionales pueden encontrar en su ejercicio cotidiano, con una metodología orientada a pasar del conocimiento a la aplicación.

“Nuestros contenidos están diseñados alrededor de situaciones y desafíos reales”, sostiene Dávila. La apuesta, explica, es que los participantes pasen de conocer una herramienta a utilizarla para resolver problemas, optimizar procesos y generar soluciones. “No queremos enseñar tecnología por tecnología o mercadeo por mercadeo, sino enseñar a utilizar la herramienta para generar realmente valor en lo que las personas hacen en su día a día”.

Esta formación no depende únicamente de los contenidos académicos, sino también de docentes que acerquen la experiencia de la industria al aula. El Politécnico cuenta con profesores que combinan formación académica y experiencia con marcas reales, agencias, emprendimientos y proyectos de transformación digital, lo que les permite conectar los conocimientos teóricos con los retos de la práctica profesional. “Muchos somos empresarios, gestionamos diferentes proyectos y eso hace que siempre aportemos rutas fáciles, rutas ágiles, probadas en el mercado”, explica Julián Andrés Castiblanco Herrera, docente del Politécnico Grancolombiano especializado en IA y marketing.

Sin embargo, la actualización profesional no pasa únicamente por aprender a utilizar nuevas herramientas. Para mantenerse vigentes, los profesionales del marketing también necesitan fortalecer competencias como la comunicación, el trabajo en equipo, la orientación a resultados y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios. Estas habilidades cobran relevancia en un sector en el que las tecnologías y las formas de trabajo cambian constantemente.

Para Castiblanco, esta transformación también implica replantear el valor que los profesionales pueden aportar a las organizaciones. “Ya no es solamente un bonito diseño, sino que eso ya lo hace la IA. Y bueno, ¿yo qué puedo aportar aparte de eso a las empresas, a las organizaciones o a mis clientes?”, plantea.

El reto de la formación, entonces, no consiste únicamente en aprender a utilizar las herramientas que hoy están transformando el marketing, sino en desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse a las que vendrán. Como concluye Dávila: “Las herramientas van a seguir cambiando. Lo que realmente queremos desarrollar son profesionales con criterio, capaces de aprender, de adaptarse”.

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