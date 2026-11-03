Setas de Cuivá fortalece su liderazgo en Colombia

Con 30 años en el mercado, Setas de Cuivá fortalece su operación en Antioquia y amplía su portafolio para impulsar el consumo de setas en Colombia.

Con 30 años en el mercado, más del 50 % de participación en la categoría y presencia en más de 3.300 puntos de venta, Setas de Cuivá, marca de Grupo Nutresa, apuesta por ampliar el consumo de setas en Colombia y responder a los cambios en los hábitos de alimentación.

Colombia, octubre de 2026. Hace 30 años, Setas de Cuivá comenzó a desarrollar una categoría que hoy gana espacio en los hogares colombianos. La marca, perteneciente al Negocio de Proteínas de Grupo Nutresa, lidera el mercado nacional de setas con más del 50 % de participación y busca ampliar las ocasiones de consumo de sus productos.

El crecimiento de esta categoría está relacionado con los cambios en los hábitos de alimentación. Champiñones, crimini, portobello y orellanas han ampliado su presencia en diferentes preparaciones, desde recetas cotidianas hasta propuestas gastronómicas. Su versatilidad y facilidad de preparación han permitido que pasen de ser ingredientes complementarios a ocupar un lugar central en algunos platos.

Estamos muy orgullosos de que Setas de Cuivá, marca del Negocio de Proteínas de Grupo Nutresa, lidere la categoría en Colombia con más de la mitad del mercado

Afirma Mayling Lorett Amador, gerente de Mercadeo.

De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado mundial de champiñones y setas crece a una tasa compuesta anual del 6 %. Esta dinámica acompaña el interés de los consumidores por alimentos naturales, prácticos y versátiles, una tendencia en la que la marca busca consolidar su participación.

En términos nutricionales, las setas son naturalmente bajas en calorías, grasas y carbohidratos, no contienen colesterol y aportan minerales como selenio, potasio, fósforo y cobre, además de vitaminas del complejo B. Los champiñones portobello y crimini de Setas de Cuivá también son fuente de vitamina D.

Producción tecnificada desde Antioquia

La operación de Setas de Cuivá se concentra en Los Llanos de Cuivá, en Yarumal, Antioquia, donde cuenta con una de las plantas de producción de champiñones más modernas y tecnificadas de Suramérica.

Allí, el cultivo se desarrolla bajo techo, en espacios que reproducen las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el crecimiento de las setas. El proceso contempla el control de variables como la ventilación y la calidad de los sustratos orgánicos.

La operación también tiene un componente de generación de empleo local. La planta produce 367 empleos en Los Llanos de Cuivá, vinculados a las labores de cultivo y cosecha manual.

Desde nuestra planta en Yarumal unimos tecnología agrícola y el cuidado que imprime cada una de las personas que intervienen en el proceso, para que cada bandeja conserve el aroma fresco del campo cuando llega a los hogares

Señala Amador.

La capacidad productiva y la cadena de frío permiten que la marca distribuya sus productos en más de 3.300 puntos de venta en Colombia, además de contar con presencia en tres países de Centroamérica y la región. Su oferta incluye champiñones frescos y presentaciones procesadas en lata y vidrio.

Un portafolio para ampliar las ocasiones de consumo

La estrategia de Setas de Cuivá también contempla el desarrollo y la comercialización de distintas variedades, con características que permiten ampliar sus usos en la cocina.

El portafolio incluye champiñón París, crimini, portobello y orellana. El primero es el más conocido y se utiliza en salteados, salsas y omelettes. El crimini tiene una textura más firme y un sabor más profundo, mientras que el portobello, por su tamaño y consistencia, se adapta a preparaciones a la parrilla y al horno. Por su parte, la orellana tiene una textura suave y se utiliza en recetas como woks y tacos.

Con esta oferta, la marca busca ampliar el conocimiento de las diferentes variedades y promover nuevas formas de incorporarlas en la alimentación diaria.

Nuestra meta es que el consumidor descubra que las setas no son un ingrediente temporal ni un lujo culinario, sino una alternativa fresca y natural que aporta variedad, bienestar y diferenciación a cualquier momento de consumo. Queremos invitar a los colombianos a redescubrir las setas y convertirlas en el centro de una alimentación moderna y consciente

Concluye Mayling Lorett Amador.

A través de su operación en Antioquia, su portafolio y su red de distribución, Setas de Cuivá busca seguir desarrollando la categoría y fortalecer su presencia en el mercado colombiano.

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