Lactibón by Biolube: la apuesta de "Skintimate" para ampliar el mercado del cuidado íntimo en Colombia

La alianza entre Biolube y Megalabs introduce en el país el concepto Skintimate, una propuesta que combina biotecnología y cosmética para ampliar la conversación y la oferta alrededor del cuidado íntimo femenino.

El mercado colombiano recibe una nueva propuesta en la categoría de cuidado íntimo femenino. Lactibón by Biolube llega al país con una línea de productos que introduce el concepto Skintimate, una iniciativa que plantea abordar el cuidado de la piel de la zona vulvar desde una perspectiva similar a las rutinas de skincare facial.

La propuesta busca ampliar la oferta de cosmética íntima mediante productos con formulaciones basadas en biotecnología y una rutina que contempla cuatro pasos: limpiar, refrescar, reafirmar e hidratar. Entre sus formatos se encuentran sérums hidratantes y brumas refrescantes, que se suman a las alternativas tradicionales de higiene íntima. Según la información de la compañía, las formulaciones incorporan ingredientes pre y probióticos, entre ellos el complejo BioticV+, y son hipoalergénicas y libres de jabón, glicerina y parabenos.

Una alianza para desarrollar el cuidado íntimo

Biolube fue creada por dos ingenieras en biotecnología interesadas en investigar las necesidades relacionadas con la salud íntima femenina y desarrollar soluciones desde la ciencia. Su llegada a Colombia se concreta a través de una alianza con Megalabs, compañía farmacéutica con presencia en más de 20 países.

La unión busca integrar el desarrollo biotecnológico de Biolube con la trayectoria regional de Megalabs en el sector farmacéutico. Para Catharina Lüders, gerente de Consumer Health en Megalabs Colombia, esta llegada representa un paso en la forma en que la compañía aborda el autocuidado femenino. "Nuestra llegada a Colombia representa un hito en la forma en que las mujeres experimentan su autocuidado. Queremos que cada mujer se sienta segura, cómoda y empoderada, utilizando productos que respetan su biología y celebran su cuerpo", afirmó Lüders.

La entrada al país también representa una apuesta comercial para la alianza. Según las estimaciones de la marca y su experiencia en otros mercados latinoamericanos, Lactibón by Biolube proyecta alcanzar ventas cercanas a los $1.000 millones en Colombia para el cierre de 2027.

En cuanto a su distribución, la línea ya está disponible a nivel nacional en cadenas de farmacias como Farmatodo y Línea Estética. Además, la compañía anunció que a partir de 2027 espera ampliar su presencia a tiendas especializadas de bienestar dermatológico.

La reVulvación busca abrir conversaciones sobre autocuidado

Más allá de su propuesta de productos, el lanzamiento incorpora la iniciativa regional reVulvación, un movimiento impulsado por la marca que busca abordar los tabúes alrededor de la anatomía femenina, promover el conocimiento del cuerpo y generar conversaciones sobre el autocuidado. "Con la reVulvación buscamos abrir el diálogo. Nosotras también hemos estado ahí, y sabemos lo vital que es contar con soluciones respaldadas por la ciencia que nos devuelvan la seguridad y la comodidad en nuestro día a día", señalaron Serrana y Camila, fundadoras de Biolube.

La necesidad de traer la propuesta al mercado, tambien responde una realidad social. Como lo muestra la encuesta Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA-LATAM), publicada en 2018 en la revista científica Climacteric, que consultó a 2.509 mujeres posmenopáusicas de entre 55 y 65 años en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y según sus resultados, el 57 % de las participantes reportó haber experimentado síntomas de atrofia vaginal.

Con esta llegada, Lactibón by Biolube busca introducir en Colombia una propuesta que combina cosmética íntima y biotecnología, al tiempo que plantea ampliar el mercado y la conversación sobre el cuidado de la zona vulvar.