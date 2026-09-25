Descubre tu alegría : consumidores protagonizan campaña de Colombina

Colombina busca alegrar la vida de todo el mundo a través del sabor. Para demostrar esepropósito, convirtió a sus consumidores en los protagonistas de su campaña.

Descubre tu alegría fue una iniciativa que invitó a los colombianos a compartir fotografías y videos de sus momentos cotidianos de alegría. La respuesta fue contundente: más de 7.000 personas enviaron contenidos y, tras evaluar las postulaciones por expresividad emocional, dinamismo narrativo y calidad técnica, se creó el Comercial de la Alegría, una pieza construida con contenido generado por los propios consumidores.

La estrategia fue más allá del entorno digital. Los participantes seleccionados y sus familias fueron invitados a conocer la planta de confitería de Colombina, donde se elaboran productos de marcas como Bon Bon Bum, Nucita, Millows y Grissly, para fortalecer la conexión emocional con la marca. Coordinar la visita, respetando las normas de inocuidad y seguridad industrial, fue un reto, pero el retorno fue invaluable.

Ese paso del mundo digital al físico se convirtió en uno de los principales diferenciales de la campaña. Como lo expresó Juanita Ochoa, una de las ganadoras: “Lo que más disfruté fue poder vivir esta experiencia al lado de mi familia, desde la invitación que mandaron a la casa, hasta el final del día”. Conocer el lugar donde nacen estos productos les permitió a todos los invitados crear un nuevo recuerdo alrededor de la marca.

La experiencia también dejó momentos profundamente emocionales. Marcela, otra ganadora, aseguró que el recuerdo más valioso fue ver a su mamá “saltando de la alegría viendo cada preparación, hasta probar el masmelo recién hecho”, una muestra de cómo una experiencia de marca puede trascender el producto y convertirse en una memoria compartida.

Los resultados evidencian el impacto de esta apuesta:

Más de 17 millones de personas alcanzadas en televisión y radio, y más de 145millones de impresiones digitales.

Más de 7.000 registros externos y más de 323 participaciones de endomarketing.

Más de 9,6 millones de personas alcanzadas por creadores de contenido, con un engagement del 10,6 %.

Más de $1.056 millones en free press y más de 56 millones de impactos mediante PR estratégico.

Más allá de las cifras, la campaña comprobó que el contenido más poderoso nace de experiencias reales. Al convertir a sus consumidores en protagonistas, Colombina expresó su propósito con historias auténticas y demostró que el verdadero engagement surge cuando una marca les da voz a quienes la viven todos los días.

Este artículo es una Colaboración paga con Colombina.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.