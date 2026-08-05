Los tres momentos de la verdad que hoy definen la confianza en una marca de alimentos

El mercadeo lleva décadas hablando del Momento de la Verdad: ese instante en el que una persona toma un producto de la góndola y decide comprarlo; pero ¿qué ocurre antes de ese momento? En la industria de alimentos y bebidas, la respuesta es casi todo.

Hoy la confianza ya no depende únicamente de una buena campaña, un empaque atractivo o una experiencia de consumo. Empieza mucho antes, en decisiones que el consumidor nunca ve, pero que determinan si ese alimento llegará seguro, conservará su calidad y cumplirá lo que promete.

Para Tetra Pak, compañía especializada en procesamiento y envasado de alimentos, existen tres momentos que hoy resultan decisivos para construir confianza.

El momento en que un alimento comienza a protegerse

Mucho antes de llegar a un estante, un alimento ya empezó a cuidar su calidad. Todo comienza en la forma en que es procesado y conservado. Tecnologías como el procesamiento aséptico y los tratamientos térmicos permiten mantener los alimentos seguros por más tiempo, reducir el desperdicio y preservar sus propiedades. La confianza, entonces, no nace cuando el consumidor reconoce una marca en el supermercado, sino desde el primer proceso que protege cada producto.

El momento en que la tecnología deja de ser invisible

El consumidor rara vez piensa en temperatura, aireación, formulación o esterilidad. Sin embargo, son precisamente esas variables las que determinan la experiencia que tendrá al abrir un producto. Para la industria, la innovación ya no consiste únicamente en fabricar más rápido, sino en producir alimentos más seguros, consistentes y eficientes.

"La tecnología no reemplaza la confianza; la hace posible. Cada avance en procesamiento, automatización o envasado, busca responder a una expectativa muy sencilla del consumidor: que los alimentos lleguen exactamente como espera recibirlos, cumpliendo así con la promesa de valor que la marca ha entregado", explica Claudia Rocha, directora de Comunicaciones de Tetra Pak para Latinoamérica.

El momento que continúa posterior al consumo

Durante años el recorrido del alimento terminaba cuando el consumidor abría el envase. Hoy ese ya no es el final de la historia. La circularidad, el reciclaje y el aprovechamiento de materiales también forman parte de la confianza que las marcas construyen.

En Colombia, por ejemplo, cerca de 383 millones de envases de Tetra Pak fueron recolectados para reciclaje durante 2024, gracias al trabajo conjunto con 315 organizaciones gestoras, más de 35.000 recicladores de oficio y una red superior a 1.000 puntos de recolección distribuidos en distintas regiones del país.

Más allá de la cifra, estos resultados muestran que la sostenibilidad no depende únicamente del momento de compra, sino de las decisiones que acompañan todo el ciclo de vida de un producto. Quizás el mayor cambio para las marcas sea entender que el famoso Momento de la Verdad ya no ocurre únicamente frente a una góndola, ocurre también en la mesa de los creativos al construir la narrativa del producto contando una historia auténtica, y también en la mesa de los tomadores de decisiones promoviendo el cierre del ciclo del producto.

Hoy existen cientos de momentos invisibles que el consumidor nunca presencia, pero que determinan algo mucho más importante y es si una marca merece o no su confianza. Así, en una época donde la credibilidad es uno de los activos más escasos, esos momentos pueden ser el mayor diferencial competitivo.

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