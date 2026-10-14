Duolingo estrena DuoTV, su primera serie animada propia

Los seis episodios, producidos por el equipo de diseño interno de la aplicación, se publican a diario en YouTube e Instagram y amplían la estrategia de personajes con la que la marca busca un lugar en el entretenimiento.

Duolingo lanzó el 12 de octubre DuoTV, una serie animada protagonizada por Duo, el búho verde que es la mascota de la aplicación de idiomas. La historia transcurre en DuoMart, un supermercado con aire misterioso, y reúne a otros personajes conocidos por los usuarios: Lily, la adolescente gótica; su amiga Zari, y Falstaff, un oso de mal genio. Los dos primeros capítulos llegaron al canal de YouTube de la marca y los cuatro restantes saldrán uno por día, con réplica en Instagram, según reportó MarketingDirecto.com.

Cada episodio dura cerca de un minuto y medio. Las tramas funcionan por separado y al mismo tiempo avanzan un arco más largo, con referencias a las series que emitían Cartoon Network y Nickelodeon en los años noventa y dos mil. La compañía produjo todo el proyecto dentro de casa, a diferencia de sus experimentos anteriores con formatos narrativos, que hizo con socios externos.

En 2024 la marca se alió con la plataforma Webtoon para publicar Duo Unleashed!, un cómic de cinco entregas. Quienes leyeran los cinco episodios antes del 12 de noviembre obtenían un código para un mes gratis de Super Duolingo, la suscripción premium de la aplicación. Un año después llegó The Final Test, una serie de cinco episodios de 60 segundos con voces en japonés, producida con el estudio de animación Titmouse y lanzada en paralelo con la actualización de los cursos de japonés. campaignliveaol

El nombre del nuevo escenario tampoco aparece por primera vez. Entre el 18 y el 30 de diciembre de 2025, Duolingo abrió en Shibuya, Tokio, DUOMART, su primera tienda temporal en Japón, con formato de tienda de conveniencia y mercancía de edición limitada de sus personajes. En los tres casos, el contenido de entretenimiento llegó acompañado de una acción de producto, ya fuera una prueba gratuita, un curso nuevo o una experiencia física de marca. japantravel

Un estudio de animación dentro de la aplicación

La serie refleja el crecimiento del área creativa de la compañía. El equipo de diseño de Duolingo triplicó su tamaño desde 2021 y hoy suma 150 personas. En 2022 la empresa compró Gunner, el estudio de Detroit que llevaba años a cargo de buena parte de la animación dentro de la aplicación y del arte de mercadeo, y luego incorporó Hobbes, otro estudio de la misma ciudad, con lo que creó una división interna de motion design y casi duplicó su capacidad creativa. Más recientemente adquirió el estudio Animade. cartoonbrew

Los personajes también cumplen una función comercial dentro del producto. Lily, por ejemplo, presta su voz a la función de videollamadas, que permite practicar conversación con inteligencia artificial. Katherine Cha, directora sénior de mercadeo de marca, declaró hace dos años que la meta de la compañía era volver a Duo «más famoso que Mickey Mouse», y en 2024 Luis von Ahn, CEO de Duolingo, calculó el valor del búho en varios cientos de millones de dólares.

El lanzamiento coincide con un buen momento en audiencia. En el segundo trimestre de 2026 los usuarios activos diarios crecieron 23 % frente al año anterior, hasta 58,7 millones, mientras las cuentas sociales de la marca superaron los mil millones de impresiones orgánicas por trimestre. Von Ahn ha explicado que la mayoría de los usuarios llegan a Duolingo por recomendación de otras personas, y la directora financiera, Gillian Munson, anunció para este año un aumento de la inversión en mercadeo con un enfoque por niveles que va más allá del marketing de desempeño. pulse2.com +2

Para los equipos de mercadeo, el caso muestra a una marca que administra su mascota como una propiedad intelectual, con estudio propio, calendario de estrenos y presencia en varias plataformas. La prueba para DuoTV estará en cuánto de esa conversación en redes se convierte en lecciones completadas, el indicador que Duolingo ha cuidado en cada uno de sus proyectos de entretenimiento.