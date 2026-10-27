La Feria de Diseño Medellín cerró 2026 con US$27 millones en intenciones de negocio

La Feria de Diseño Medellín cerró su edición de 2026 con $81.920,9 millones en intenciones de negocio, cerca de US$27 millones y un crecimiento aproximado del 41 % frente al resultado reportado en 2025. El encuentro reunió a 18.522 visitantes en Plaza Mayor y contó con más de 285 marcas, según el balance de la organización.

Los resultados de la Feria dan cuenta de la dimensión comercial que ha adquirido este evento para el sector del diseño, el mobiliario y la arquitectura interior. La participación de empresas extranjeras y la presencia de delegaciones de España, Brasil e Italia también marcaron esta edición, que buscó conectar la oferta colombiana con nuevos mercados y proyectos internacionales.

La ronda de negocios impulsó los resultados comerciales

La agenda de negocios reunió a 85 compradores y 115 empresas oferentes, que participaron en 496 reuniones. Las intenciones de negocio pasaron de $58.000 millones en 2025 a $81.920,9 millones en 2026, un aumento cercano al 41 %, de acuerdo con las cifras entregadas por los organizadores.

El balance también reportó 37 expositores internacionales y la participación de más de 285 marcas. En total, la feria recibió 18.522 visitantes en Plaza Mayor; al sumar las experiencias y actividades relacionadas en la ciudad, el ecosistema alcanzó 22.842 participantes.

Estas cifras corresponden a indicadores distintos: la asistencia mide el alcance del encuentro, mientras que las intenciones de negocio reflejan oportunidades comerciales identificadas durante la agenda empresarial, no ventas necesariamente cerradas.

España, Brasil e Italia ampliaron el alcance internacional

Por primera vez, la feria contó con participaciones organizadas de España, Brasil e Italia. Su presencia acercó a empresas de esos países a compradores y compañías de la región, en una apuesta por fortalecer los vínculos comerciales alrededor del diseño, el mobiliario y los proyectos para espacios residenciales, comerciales y hoteleros.

Para Eddy Karmona, cofundador y director general de la feria, la llegada de estas delegaciones refleja un cambio en la manera en que empresas internacionales perciben a Medellín y a Colombia como mercados para desarrollar proyectos.

“Las empresas internacionales están viendo Medellín como prioridad”, señaló Karmona durante la conversación con P&M. Según explicó, algunas compañías que aún no tenían presencia en la región llegaron para conocer el mercado y explorar oportunidades, especialmente en los segmentos contract y de hospitalidad.

La edición también incluyó el cuarto Encuentro Latinoamericano de Diseño y Negocios, con más de 130 participantes de 13 países y 17 ponentes. Por su parte, la agenda académica registró 3.982 asistentes y 60 conferencistas de 14 países.

El diseño colombiano busca nuevos mercados internacionales

Más allá de atraer empresas extranjeras, uno de los retos del encuentro es facilitar que el diseño hecho en Colombia encuentre oportunidades fuera del país. Karmona destacó el trabajo de diseñadores y productores locales, así como el valor de los materiales y los oficios que forman parte de la oferta nacional.

Como ejemplo, mencionó a los especialistas en madera de El Retiro, municipio cercano a Medellín, cuyo conocimiento puede integrarse a proyectos con alcance internacional. La feria, explicó, busca dar visibilidad a ese trabajo y conectar a sus creadores con mercados a los que difícilmente llegarían por cuenta propia.

Esta apuesta se relaciona con una estrategia más amplia: posicionar a Medellín como un punto de encuentro para la industria del diseño y la arquitectura en América Latina y el Caribe. La articulación entre el sector privado, las entidades públicas, Plaza Mayor y Koelnmesse —compañía internacional especializada en la organización de ferias— ha sido parte de ese proceso, según el cofundador.

La feria extendió su impacto económico por Medellín

El alcance del evento también se reflejó fuera de Plaza Mayor. La organización estimó un impacto económico de US$15,26 millones para la ciudad, asociado a actividades en sectores como hotelería, restaurantes, transporte, comercio y espacios culturales.

La programación incluyó actividades satélite en estudios de diseño, tiendas, galerías, restaurantes y hoteles. Además, la convocatoria Creadores recibió más de 140 propuestas y seleccionó 23 proyectos, mientras que el componente académico y las iniciativas dirigidas a públicos familiares ampliaron la programación más allá de la exhibición comercial.

La Feria de Diseño Medellín powered by idd cologne tendrá una nueva edición del 16 al 18 de septiembre de 2027 en Plaza Mayor. El desafío para las próximas versiones será convertir el interés internacional y las intenciones de negocio reportadas en relaciones comerciales sostenibles para las empresas participantes, en especial para los diseñadores y productores colombianos que buscan llegar a nuevos mercados.

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