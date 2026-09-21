Crecer desde el Caribe: Agencia Pópuli

"Eduardo, me encanta 10 que estás haciendo en Barranquilla, pero acuérdate que Dios despacha desde Bogotá". Eduardo Ortega del Río escuchó esa frase de un colega cuando arrancó Agencia Pópuli, en 2015. Once años después, la agencia crece por encima del 25% anual, roza los 50 empleados y atiende clientes en Colombia, Perú y Estados Unidos.

''La mayoría empieza a facturar y a darse lujos. Nosotros reinvertimos todo en estructura, en personal, en capacitación'', dice. Recursos humanos, adrninistración y finanzas se montaron cuando la empresa era chica.

Eso pesó sobre las utilidades durante También explica por qué Agencia Pópuli sigue en pie mientras tantos emprendimientos creativos no pasan de los primeros dos años.

EI segundo motor fue leer una grieta del mercado como lo explica Ortega del Río, los grandes holdings se volvieron estructuras muy pesadas y con poca capacidad de respuesta rápida: una estrategia pasa por tres o cuatro compañías, eI pensamiento, la activación, 10 digital, y el cliente habla con demasiadas cabezas. Pópuli respondió armando unidades propias, producción audiovisual y de contenido, editorial, desarrollo digital y eventos, para Ofrecer una sola conversación durante toda la gecución. La creatividad deJó de ser una pieza aislada.

La geografía terminó jugando a favor. La pandemia igualó las distancias una reunión con un cliente en Bogotá cuesta lo mismo desde Barranquilla que desde diez cuadras más allá. Los premios acompañaron la apuesta: EI Ojo de Iberoamérica, eI primero para

una agencia del Caribe colombiano, además de Effie y FIP.

Después vino lo inesperado: en lugar de blindarse, el CEO de Pópuli llamó a competidores. De ahí nació Perrenque Creativo, un congreso de marketing y comunicaciones que se celebra en la región: pasó de casi 1.500 asistentes en su primera edición a más de 2,000 en la segunda De ahí salió también Comarka, eI gremio regional que ya reúne a unas 12 agencias, creado bajo la guia del gremio colombiano, la unión Nacional de Emp«esas de Marketing Estratégico y Comunicaciones (UNEMEC), en Cuya junta Ortega del Río participa activamente desde hace tres años.

''Para que nos vaya bien a nosotros, le tiene que ir bien a todo el mundo'', resume. EI reto siguiente es doble: consolidar la marca nacional y profundizar la internacionalización. Ortega del Río lo dice sin rodeos: fuera de Colombia, a nadie le importa dónde queda oficina. Ese es, quizá, eI dato más incórnodo para una industria que todavía mide el talento por la dirección postal.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

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