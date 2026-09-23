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Cómo acompaña Literal a las marcas

Literal le cuenta

Cómo acompaña Literal a las marcas

Esta agencia colombiana propone la evolución de la forma de entender el marketing: pasar de ejecutar acciones aisladas a construir conversaciones capaces de conectar la cultura, las personas y los objetivos de negocio.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 23, 2026

En una industria en la que las marcas compiten constantemente por atención, Literal Agencia considera que el verdadero desafío ya no consiste únicamente en alcanzar visibilidad. Para la compañía, el papel de las agencias debe evolucionar: dejar de ser ejecutores de campañas para convertirse en socios estratégicos capaces de interpretar el contexto, comprender a las personas y transformar los retos de negocio en conversaciones relevantes.

“Hoy, las marcas no necesitan hacer más ruido ni estar presentes en todos los canales. Necesitan entender qué les importa realmente a las personas y encontrar el punto en el que eso se conecta con su propósito y sus objetivos de negocio”, explica Lina María Díaz Crispín, gerente de marketing y socia de la agencia.

Esta visión comienza cuando llega el brief. En lugar de asumirlo como una lista cerrada de entregables, la agencia busca comprender qué hay detrás de la solicitud inicial del cliente: cuál es el problema que necesita resolver, qué resultado espera alcanzar y qué oportunidad existe para construir una conexión relevante con su audiencia.

“En Literal, no nos limitamos a ejecutar un brief. Partimos de él, entendemos el contexto del negocio, lo cuestionamos y lo enriquecemos. Muchas veces, lo que inicialmente se solicita no es necesariamente lo que la marca requiere para alcanzar su objetivo”, afirma Díaz.

Por ello, la agencia integra branding, marketing, contenido, influencia, relaciones públicas y experiencias. Su diferencial, asegura Díaz, está en lograr que todas estas capacidades respondan a una misma idea y construyan una conversación coherente.

Asimismo, la compañía entiende la creatividad como una herramienta estratégica, no como un objetivo aislado. “La creatividad no puede quedarse únicamente en una idea atractiva. Debe tener un propósito, responder a un objetivo de negocio y poder ejecutarse de manera consistente”, agrega Díaz.

De cara al futuro, la agencia busca continuar consolidando su operación en Colombia y ampliar progresivamente su alcance en Latinoamérica. Ese crecimiento también implica fortalecer su capacidad de producción y desarrollar experiencias y eventos propios como nuevas unidades de negocio.

“Queremos seguir creciendo como socios estratégicos de nuestros clientes y demostrar que una agencia puede integrar pensamiento, creatividad y ejecución sin perder de vista los resultados”, subraya Díaz.

Este artículo es una Colaboración paga con Literal.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

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