martes, octubre 27, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

Jamar cumple 76 años con crecimiento de 33% en el primer semestre de 2026

Empresas

Jamar cumple 76 años con crecimiento de 33% en el primer semestre de 2026

Su crecimiento superó el comportamiento del comercio minorista de muebles para el hogar.

Redacción P&M
Redacción P&M
 octubre 27, 2026
TAGS
Hogar

LO MÁS LEÍDO

01
informes

Rappi reporta un crecimiento del 160 % en pedidos de corrientazos y almuerzos ejecutivos dentro de su app en 2026

octubre 21, 2026
02
Agencias

John Raúl Forero, Xavier Serrano y Juan Carlos Chaves fundan Flint Colombia

octubre 26, 2026
03
Agencias

PGD capacita en Lima a cerca de 100 profesionales de medios en publicidad programática junto a Amazon y Yahoo

octubre 26, 2026
04
Nombramientos

Juan José Posada regresa a Colombia y se incorpora como Chief Creative Officer de Grupo TBWA Colombia

octubre 21, 2026
05
Merco Líderes 2026

Merco Líderes 2026: la comunicación, tarea pendiente

octubre 21, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Claves para leer el ranking de las 300 empresas de 2026

27 de octubre 2026

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Mercadeo

Consumidor

Digital

Gente