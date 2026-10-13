Por y para los clientes, Aniversario Jumbo 2026

Del 24 de septiembre al 18 de octubre de 2026, la compañía ofrece descuentos en diferentes categorías para sus consumidores. Además, los clientes inscritos en Puntos Cencosud que cumplan las condiciones de participación podrán entrar al sorteo de un vehículo Tesla.

El Aniversario Jumbo es el evento anual de descuentos y promociones, en el que la compañía reúne sus ofertas en diferentes categorías para sus usuarios. Es una campaña enfocada en la fidelización, que busca vincular la experiencia de compra con la participación de los consumidores.

La celebración está presente en todos los puntos de venta de la cadena en Colombia, así como en su página web y aplicación, y estará vigente del 24 de septiembre al 18 de octubre. Entre las categorías destacadas están electrodomésticos (televisores, neveras y lavadoras), despensa, mercado, productos perecederos (pescado, carne, pollo y cerdo), aseo personal y aseo del hogar.

Según la compañía, la estrategia busca integrar su propuesta comercial, basada en variedad, frescura y precio, con una celebración que abarca categorías como mercado, productos para el hogar, aseo personal, tecnología y electrodomésticos.

“La oferta de Jumbo se caracteriza por la calidad de su portafolio, el surtido y la variedad de productos, además de cubrir las necesidades de los clientes en la categoría de supermercados”, destaca Adriana Granados, gerente de Marketing y CX Marketing en Cencosud.

Un motivo más para celebrar

Como premio mayor, la compañía sortea un vehículo 100% eléctrico de la marca Tesla, que llegó a Colombia el 20 de noviembre de 2025. Para participar, los clientes inscritos en Puntos Cencosud deben realizar compras superiores a $180.000 COP en marcas participantes. “Es una campaña pensada para que cada compra tenga un motivo más para celebrar”, destaca el equipo de Cencosud. El sorteo está previsto para el 6 de noviembre de 2026.

Esta celebración hace parte de la estrategia de la compañía de mantener como ejes la frescura, la calidad y la variedad del surtido, junto con las ofertas de precio y la participación de marcas, de modo que el consumidor encuentre todo en sus locales. “La estrategia parte de una idea sencilla: convertir el aniversario en el momento del año en que compras cotidianas como el mercado, el hogar, electrodomésticos y otras categorías se sienten como una celebración”, finaliza el equipo.

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