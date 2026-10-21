Cuando la pauta digital llega a la calle

La publicidad digital está cambiando. Ya no basta con saber qué busca una persona: también importa dónde está, dónde estuvo y hacia dónde va. The Cookie Lab lleva esta lógica al hyper local targeting para conectar las marcas con las personas en el momento y lugar donde las decisiones suceden.

Durante años, la pauta digital se centró en una pregunta: ¿qué busca esta persona? Hoy, esa pregunta se queda corta. El descubrimiento de productos y servicios se ha fragmentado entre redes sociales, video, mapas e inteligencia artificial. Según los datos presentados por The Cookie Lab, el 43 % de la Gen Z comienza a buscar productos en TikTok, mientras que el 27 % de la población utiliza herramientas de IA en lugar de buscadores para resolver consultas cotidianas.

La búsqueda ya no empieza necesariamente en un buscador, ni la decisión ocurre solo frente a una pantalla.

De la ciudad a la esquina

The Cookie Lab presenta el hyper local targeting, una metodología que permite configurar perímetros geográficos desde 30 metros alrededor de ubicaciones estratégicas: puntos de venta, centros comerciales, estadios o sedes de la competencia. La tecnología combina señales de ubicación con información contextual como puntos de interés, competencia, clima, hora y día para activar anuncios en dispositivos móviles dentro de zonas específicas. El modelo presentado funciona sin depender de cookies ni datos personales.

No se trata solo de estar cerca del consumidor, sino de convertir esa cercanía en relevancia.

Del impacto a la visita

La innovación también está en la medición. Mientras la pauta tradicional suele enfocarse en clics y conversiones online, The Cookie Lab busca responder una pregunta clave: ¿cuántas personas impactadas terminaron visitando el punto de venta? La misma señal utilizada para activar la pauta permite medir visitas atribuidas, identificar patrones por día y hora y optimizar la inversión durante la campaña.

La solución puede aplicarse a industrias como retail, restaurantes, automóviles, salud, inmobiliario, eventos y entretenimiento. Desde impactar audiencias dentro de un centro comercial hasta conectar con personas que visitaron concesionarios de la competencia. La métrica ya no es solo cuánto costó el clic, sino cuánto costó llevar una persona real hasta el negocio.

Tecnología para una pauta más precisa

The Cookie Lab integra data, tecnología, medios y comportamiento físico en una misma estrategia. Su metodología consiste en mapear geografías relevantes, construir audiencias según su movimiento, contexto espacial, demografía y así activar la pauta desde el DSP.

En un ecosistema donde Search y Social siguen siendo fundamentales, el hyper local targeting incorpora una señal clave: la ubicación real de las personas.

Si quiere conocer más acerca de esta tecnología, puede contactarse a vivi@tclmediahub.com.

También le puede interesar: IKEA celebra tres años en Colombia y aumenta en un 24% su número de clientes