Marketmedios fortalece el ecosistema DOOH en retail

Marketmedios consolida un ecosistema de pantallas que conecta a las marcas con los consumidores en momentos reales de decisión de compra, mientras impulsa el futuro del DOOH en retail.

El retail media migró hacia nuevos escenarios: les abrió la puerta a marcas no endémicas –es decir, marcas que no están codificadas entre los retailers– y reforzó la inversión de marca dentro del mismo retailer, pues entiende que ahí existe una audiencia con mentalidad de compra.

“Ahora, hay mucho ruido y demasiada información en todas partes. Por eso, estar presentes en un espacio donde las personas ya tienen una mentalidad de compra les permite a las marcas conectar mejor con el consumidor en el momento de atención”, afirma Sandra Viviana Camacho Fiallo, senior commercial leader de Marketmedios.

Marketmedios impulsa un ecosistema de pantallas a través de estrategias 360° y una visión omnicanal que entiende que el retail está presente en distintos espacios de compra: desde plazas de mercado hasta canales modernos, tiendas de conveniencia y hard discount.

Junto a aliados como OXXO y Tiendas Ara, fortalece su presencia en canales de alta frecuencia que integran tecnología, data y contenido para conectar con marcas endémicas y no endémicas.

Mientras Tiendas Ara se enfoca en alta calidad y bajo costo para la canasta familiar, OXXO responde a la cercanía y las compras rápidas del día a día. Ambos funcionan como puntos de contacto clave en distintos momentos de compra.

Antes, la comunicación en tienda se limitaba a muebles, puntas de góndola o rompetráficos tradicionales. Hoy, Marketmedios les apuesta a experiencias digitales conectadas con un recorrido de compra en que las pantallas funcionan como una guía para comunicar beneficios, descuentos o recomendaciones en el momento preciso. Además, estas tecnologías permiten optimizar formatos físicos y reducir el uso de papel dentro de las tiendas.

A través de pantallas con sensores y cámaras demográficas, las marcas pueden entender mejor quién está viendo la publicidad: por género, rango de edad e incluso comportamiento, según el punto de venta. Esto permite construir campañas más estratégicas y alineadas con el consumidor real que transita cada tienda.

Camacho concluye que hoy la apuesta del retail media está en entender el comportamiento real del consumidor dentro del punto de venta, a través de herramientas que miden el impacto más allá de la conversión inmediata.

Este artículo es una Colaboración paga con Marketmedios

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

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