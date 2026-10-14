Experiencias que marcan tu diferencia

“Nadie puede entregar afuera lo que no tiene adentro” es la idea fundamental de la conferencia presentada por la Universidad de los Andes en MC LATAM 2026, que abordó la relación entre la experiencia de los trabajadores y la construcción de marca.

Antes de preguntarnos cómo queremos que los clientes perciban nuestra marca, deberíamos preguntarnos: ¿cómo la están viviendo quienes trabajan en ella?

Las organizaciones pueden invertir en posicionamiento, desarrollar campañas creativas y producir comunicaciones extraordinarias. Pero existe una pregunta que todavía evitan: ¿qué pasa cuando la promesa de marca que comunican afuera no se vive adentro?

Una marca corporativa se construye todos los días en las decisiones, los comportamientos y las conversaciones de quienes hacen parte de la organización. Los trabajadores son uno de los principales puntos de contacto de la marca. Cada interacción con un cliente, proveedor, candidato o aliado puede fortalecer —o debilitar— aquello que la empresa dice representar.

Por eso, los embajadores internos de marca, con una fuerte marca personal, son un vehículo genuino y eficaz para comunicar la esencia de una marca corporativa. Un verdadero embajador aparece cuando un trabajador entiende el ADN de la marca, comparte su propósito y encuentra coherencia entre el discurso y la experiencia. Así, puede convertir esa promesa en comportamientos concretos y comunicar de manera genuina lo que vive dentro de la organización.

Además, estos embajadores se convierten en semillas en los diferentes niveles de la organización para traducir el sueño corporativo en conductas visibles en el día a día, con las que la marca busca generar una conexión genuina con sus audiencias.

"Los programas de embajadores de marca que he liderado", sostiene Fabian Ruíz, director portafolio posgrados en mercadeo de la Universidad de Los Andes. "Me han demostrado que permiten amplificar la comunicación corporativa a través de una influencia auténtica y una comunicación más humana y cercana. Esto se traduce en confianza, algo que los consumidores de hoy buscan más que nunca", concluye.

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