Bancolombia y Mercado Libre abren una vitrina digital para 12.000 comercios afectados por el terremoto

Sancho BBDO creó “Hechos de reactivación”, una campaña que invita a los compradores de todo el país a ver cada pedido como un apoyo para negocios de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca que buscan volver a vender.

Bancolombia y Mercado Libre se unieron para ayudar a 12.000 comerciantes de Pereira, Dosquebradas, Montenegro, Roldanillo, Cartago y Quimbaya a recuperar sus ventas tras el sismo. La alianza se presenta al público con “Hechos de reactivación”, una campaña de Sancho BBDO que pone el foco en quien vende y en lo que cada compra significa para su negocio.

Un balance de Confecámaras citado por Forbes muestra cuánto afectó el sismo al comercio de la zona. Según ese registro, 30.449 empresas y unidades productivas reportaron daños, y el 40,4 % no podía operar cuando se recogieron los datos.

La iniciativa ofrece dos herramientas a los comerciantes:

Una vitrina digital exclusiva dentro de Mercado Libre, que reúne sus productos y los pone al alcance de compradores de todo el país.

Capacitación y acompañamiento para que aprendan a vender en la plataforma.

Sancho BBDO construyó el concepto desde el lado del vendedor. La campaña cuenta las historias de los negocios que hay detrás de cada producto de la vitrina y muestra que una venta puede decidir si un comercio sigue abierto.

Con este planteamiento, la ayuda tras un desastre deja de depender de la donación y pasa por una transacción: el comprador recibe un producto y el comerciante obtiene ingresos para sostener su operación. El enfoque le da a la campaña un llamado a la acción concreto, ligado a una compra que el consumidor probablemente ya pensaba hacer.

Mira la campaña: