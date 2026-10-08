La nueva disputa del marketing: lograr que la IA entienda y recomiende tu marca

Durante años, las marcas compitieron por aparecer en medios, buscadores y redes sociales. Hoy se abre una nueva disputa: entrar en las respuestas que construyen los sistemas de inteligencia artificial.

Cada vez más personas usan estas herramientas para comparar opciones, resolver dudas y recibir recomendaciones. Eso significa que una marca puede empezar a ser considerada o descartada antes de que el consumidor llegue a su página, vea una campaña o visite un punto de venta.

La IA está cambiando el punto de encuentro entre marcas y personas: antes el consumidor buscaba; ahora, cada vez más, recibe una respuesta ya interpretada.

En Century Media ven este cambio como una evolución del trabajo de medios y estrategia. Ya no basta con identificar dónde está una audiencia o cuánto cuesta alcanzarla. También se debe entender qué información se encuentra en las herramientas públicas de IA sobre una marca, qué fuentes considerada confiables, cómo la interpreta y frente a qué competidores recomienda.

Ahí aparece un reto nuevo: la marca debe ser visible para las personas, pero también legible para las máquinas.

Una investigación reciente de Profound encontró que, en 24 de 29 sectores analizados, los sitios web propios de las compañías son la principal fuente utilizada por sistemas de IA para hablar de las marcas. A nivel global, el 57% de las menciones estudiadas provenía de páginas corporativas, fichas de producto y blogs de marca.

Pero el sitio web es solo una parte. La IA también cruza medios ganados, reputación, contenido, redes sociales y otras señales digitales. Si esas fuentes son contradictorias, incompletas o desactualizadas, la percepción que construye sobre la marca también puede serlo.

Por eso, argumentan desde Century Media: "no estamos adoptando la IA como una ayuda aislada, sino como una inmersión dentro de nuestra forma de trabajar. La estamos integrando a los procesos de investigación, análisis, estrategia y toma de decisiones, conectándola con data, contenido, medios, reputación y contexto. De esa visión nace ArcherIQ, nuestra plataforma propia de copilotos de IA para estrategia, que nos permite organizar y conectar información, acelerar el análisis y ampliar la capacidad de nuestros equipos para encontrar oportunidades que antes podían tomar mucho más tiempo en descubrir".

El criterio estratégico sigue estando en sus equipos: son ellos quienes interpretan el contexto, cuestionan las señales y convierten la información en decisiones. No se trata de producir más información, sino de construir una presencia digital coherente, verificable y útil para los nuevos sistemas de descubrimiento.

"Nos estamos preparando para un marketing en el que aparecer será apenas el comienzo. La verdadera ventaja estará en lograr que las marcas sean encontradas, interpretadas correctamente y recomendadas por los sistemas que cada vez influirán más en las decisiones de las personas", agregan desde la agencia. "Ayudamos a las marcas a anticiparse a esas nuevas formas de decisión, encontrar conexiones que otros no están viendo y convertirlas en una ventaja competitiva", concluyen.

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