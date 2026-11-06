La osadía de Alquería, un método rentable desde el Top of Heart

Cinco premios Effie 2026 demuestran que atreverse en categorías ‘commodity’ como leche, crema y queso produce un crecimiento medible.

En cinco años, Alquería pasó de tener una sola leche y una sola crema a convertirse en una compañía multimarca y multicategoría. Y ser, según la empresa, la única marca colombiana con una línea de cremas para cocinar, además de los portafolios de las marcas Del Vecchio, Freskaleche y Vitad. Su fórmula es retar las convenciones para transformar productos cotidianos en nuevas experiencias de consumo.

Con cinco nominaciones y cinco metales en los Premios Effie, que reconocen la efectividad de las campañas y su impacto en los resultados de negocio, Alquería mostró cómo ha fortalecido su presencia en la mente y el corazón de los colombianos, y revolucionar las categorías de cremas, quesos y leches.

“Alquería está siendo audaz en decir cómo podemos hablar de queso sin hablar de queso, sino desde un snack y los rituales. Hablar de crema de leche, no desde la crema, sino desde la forma de cocinar de los consumidores y las preparaciones”, señala Andrés Giraldo, CMO de la compañía.

En 2022, la empresa planteó que no hay una sola leche, sino varias, todas 100 % leche, con diferentes niveles de grasa y lactosa para cada necesidad. Ese año, obtuvo su primer oro Effie. Después llegaron una plata en 2024 y un oro en 2025 con Del Vecchio, una marca centenaria que puso en el centro el valor del queso y los rituales: comer rico, detener el automático y regalarse un momento.

“Estos galardones tienen qué ver con retar las convenciones y lo esperado en categorías usualmente entendidas como commodity”, explica Giraldo.

El resultado de la apuesta da cuenta de la trascendencia de Del Vecchio, en sus cinco años de crecimiento, que en este 2026 se llevó la plata en la categoría Éxito Sostenido.

En cremas, Alquería repitió la jugada con Crema Cocina, un ingrediente para preparaciones calientes, que no se pega, no se quema y se integra mejor. Con Los del Ñam y La mamá de las recetas en televisión, mostró que “para cada receta hay un chorrito diferente”. Según datos de la empresa, con estas campañas la marca aceleró su crecimiento a 16,7 % en 2025 y la frecuencia de compra aumentó 7,5 %. El portafolio, además, dejó de depender casi por completo de una sola crema: pasó de un mix 98/2 a uno de 74/26.

Con Freskaleche, el atrevimiento tuvo cara de prócer. Alquería revivió a Simón Bolívar para conectar con Santander y lanzar Sabor Santander, una leche diseñada, según su nivel de grasa, para el paladar de esa región. La campaña se inspiró en las raíces históricas dela zona relacionadas con la campaña libertadora, donde, según Giraldo, el espíritu “aguerrido” e “indomable” de sus protagonistas marcó la identidad santandereana y se trasladó a la publicidad.

Los Effie premian efectividad, no solo creatividad. Para Alquería, atreverse dejó de ser un impulso y se volvió un método que se mide en ventas. “Lo que hicimos diferente es que no solo pensamos desde el consumidor y el producto, sino también cómo lo comunicamos de una manera en que tuviéramos mayor impacto y habláramos un lenguaje más común para el consumidor”, concluye Giraldo.

Insights

Lo barato sale caro: la categoría crece cuando una marca elimina miedos que frenan el consumo.

La tradición debe dejar de ser rígida para volverse consumo espontáneo y relevante hoy.

Un producto cotidiano puede crear nuevas ocasiones cuando responde a necesidades reales.

El consumidor no busca solo productos; busca historias, rituales y razones para elegirlos.

Datos

Alquería ya suma cinco años de éxito sostenido con Quesos Del Vecchio.

Obtuvo dos Effie Oro en la misma categoría: Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea, con dos de sus marcas.

Quesos Del Vecchio lleva 100 años moldeando quesos e historias.

El portafolio de cremas para cocinar incluye: La original; La de Cocina para preparaciones calientes y cocina cotidiana; La de Alta Repostería y La 40 % menos grasa (deslactosada).

En el segmento de cremas, Alquería alcanzó un crecimiento de doble dígito.

Premios

Effie Oro — Dos Cremas, Doble Ganancia: El fin del mito de 'una para todo'

Anunciante: Productos Naturales de La Sabana

Agencia: VML / Pato Influencer Marketing

Agencias contribuyentes: LDM Digital / EssenceMediacom

Marca: Alquería

Categoría: Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea

Effie Oro — Cuando revivimos a un prócer para revivir las ventas de una leche

Anunciante: Freskaleche

Agencia: Havas

Marca: Freskaleche

Categoría: Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea

Effie Plata — De Nicho a Ícono: la fórmula integral que multiplicó el valor de Quesos Del Vecchio

Anunciante: CPNS

Agencia: VML

Agencia contribuyente: Woods & Trees

Marca: Quesos Del Vecchio

Categoría: Éxito Sostenido

● Effie Bronce — El fin de: 'La crema de leche se me cortó'

Anunciante: Productos Naturales de La Sabana

Agencia: VML

Agencias contribuyentes: LDM Digital / EssenceMediacom / Pato Influencer Marketing

Marca: Alquería

Categoría: Marketing Innovation Solutions

● Effie Bronce — Cuando un prócer de la patria le devolvió el equity a una leche

Anunciante: Freskaleche

Agencia: Havas

Marca: Freskaleche

Categoría: Renacimiento

Nominaciones

● Categoría: Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea

Campaña: ‘Dos Cremas, Doble Ganancia: El fin del mito de 'una para todo'

● Categoría: Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea

Campaña: Cuando revivimos a un prócer para revivir las ventas de una leche

● Categoría: Éxito Sostenido

Campaña: De Nicho a Ícono: La fórmula integral que multiplicó el valor de Quesos Del Vecchio

● Categoría: Marketing Innovation Solutions

Campaña: El fin de: 'La crema de leche se me cortó'

● Categoría: Renacimiento

Campaña: Cuando un prócer de la patria le devolvió el equity a una leche

Artículo publicado en la edición #506 de los meses de octubre y noviembre de 2026.