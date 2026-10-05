Las 3 Razones por las que la Generación de Leads B2B Falla en América Latina

En América Latina el marketing digital B2B creció un 67% en 2024. Los resultados no crecieron en la misma proporción. Esto es lo que está pasando y por qué.

Hace diez años fundé Castleberry con una idea simple: ayudar a empresas B2B a conquistar audiencias a escala usando contenido e inteligencia de datos. Desde entonces hemos trabajado con empresas medianas y grandes en América Latina y Estados Unidos, producido más de 5.000 piezas de contenido y construido productos digitales para los marketeros más avanzados de sus mercados. He visto de cerca cómo las empresas más serias de la región diseñan sus estrategias de generación de leads. Y he llegado a la conclusión de que la mayoría está repitiendo los mismos errores, con más presupuesto, sin darse cuenta. En este artículo espero comunicar lo que veo y las soluciones al problema de la generación de leads B2B en Latinoamérica.

La inversión en marketing digital en América Latina creció un 67% en 2024. Los resultados no crecieron en la misma proporción. Eso no es mala suerte. Es un problema del modelo.

El modelo que usa la mayoría de las empresas B2B en la región fue diseñado para ciclos de venta cortos, compradores que deciden rápido y mercados homogéneos. Nada de eso describe la realidad del B2B en nuestra región.

Hay tres razones por las que falla. No son independientes. Se alimentan entre sí.

Razón Uno: El seguimiento de ventas llega tarde, llega genérico, y casi nunca llega con urgencia

Un comprador descarga un documento. Llena un formulario. Muestra un interés concreto en algo específico. Y entonces espera.

Lo que recibe, si es que recibe algo, suele ser un correo enviado días después por alguien que claramente no leyó lo que descargó. Un mensaje estándar. Educado, inofensivo, completamente desconectado del momento y del contexto. "Gracias por tu interés, ¿tienes unos minutos para una reunión?" Sin referencia al tema. Sin conexión con el problema que el comprador estaba tratando de resolver. Sin ninguna señal de que del otro lado hay alguien que entiende por qué esa persona hizo clic.

Ese es el seguimiento promedio en B2B en los países de nuestra región. Y es de las cosas más sencillas y a la vez difíciles de resolver. Difícil porque no es un problema técnico, es un problema humano y los problemas humanos requieren empatía, coordinación y alineación de la visión. Suena increíble, pero hemos tenido clientes donde les capturamos leads de empresas grandes que quieren comprar sus productos y que la venta representaría más del 80% del volumen anual y por alguna razón el vendedor no llamó a tiempo, se le pasó y el negocio se lo llevó un competidor. Es sumamente doloroso para la compañía y especialmente para el equipo de marketing y ventas.

Los estudios muestran que responder a un lead en los primeros cinco minutos aumenta la probabilidad de conversión hasta nueve veces frente a esperar treinta minutos. Pasada una hora, esa probabilidad cae drásticamente. Pasado un día, el momento ya se fue. El comprador siguió con su vida, siguió investigando, y la ventana de atención que se abrió cuando descargó ese contenido o llenó el formulario ya se cerró.

Pero la velocidad es solo la mitad del problema. La otra mitad es la relevancia.

El comprador que descargó una guía sobre cómo evaluar proveedores de logística no quiere recibir un correo genérico sobre los servicios de la empresa. Quiere que alguien le hable directamente de lo que estaba buscando. Quiere contexto. Quiere sentir que la persona que le escribe leyó lo mismo que él leyó y tiene algo útil que agregar.

Eso rara vez ocurre. Lo que ocurre en cambio (en las empresas más avanzadas) es una secuencia automatizada, disparada por un trigger en el CRM, que envía el mismo mensaje a todos los que llenaron el mismo formulario independientemente de lo que descargaron, del rol que tienen, del país desde el que llegaron o del problema que estaban intentando resolver.

El resultado es predecible. Tasas de respuesta bajas. Reuniones que no se concretan. Leads que se enfrían no porque no estuvieran interesados, sino porque nadie los trató como si lo estuvieran.

La generación de leads sin un seguimiento oportuno y contextual es una estrategia a medias. Uno de los principales errores es enfocarse únicamente en atraer al comprador y dejar como resuelto que ventas va a llamar y que la comunicación con el equipo de ventas basta con un correo avisando que llegó un lead. La realidad es mucho más compleja y requiere compromisos humanos.

Razón dos: Los leads que no responden de inmediato se abandonan antes de que estén listos

Existe un dato muy citado en marketing B2B: en cualquier momento, solo el 3% del mercado objetivo está en modo de compra activo. La reacción habitual es concentrar toda la energía en ese 3% y olvidarse del resto.

Pero ese 3% no es un grupo homogéneo. Dentro de él hay personas en etapas completamente distintas. Algunos están listos para reunirse con un vendedor esta semana. Otros están construyendo un caso de negocio, esperando aprobación de presupuesto, evaluando opciones sin ninguna urgencia real. Todos llenaron el mismo formulario. Todos parecen iguales en el CRM.

Lo que hace la mayoría de las empresas es tratarlos exactamente igual. Dos o tres correos de seguimiento. Sin respuesta. Siguiente lead.

Lo que no ven es que esa persona no dijo que no estaba interesada. Dijo que no estaba lista todavía. Siguió investigando en silencio. Tres meses después llegó su momento: aprobaron el proyecto, habló con su jefe, salió el presupuesto. Ya estaba lista para tomar una decisión. Pero la empresa que la capturó ya la había olvidado. La empresa que se mantuvo presente durante esos tres meses fue la que se llevó la reunión.

El 75% de las ventas B2B hacia nuevos clientes toma al menos cuatro meses en cerrarse. El 46% toma siete meses o más. En industrias técnicas complejas, el ciclo promedio supera el año calendario.

Abandonar un lead después de dos correos en un ciclo de venta de siete meses no tiene sentido. Tampoco tiene sentido escribirle todos los días, pero sí hay estrategias que sirven para mantenerse en el “top of mind” de ese comprador.

Razón tres: Las campañas esporádicas alcanzan una fracción mínima del mercado, en un instante específico, y luego desaparecen

La mayoría de las empresas B2B en Latinoamérica no tienen presencia continua frente a su mercado objetivo. Tienen campañas. Una en el primer trimestre. Quizás otra a mitad de año. Una más al finalizar el año fiscal y eso si el presupuesto aguanta.

Cada campaña dura unas semanas y llega a quien estaba prestando atención en ese momento. Captura algunos leads en etapas distintas de compra y luego desaparece.

Lo que hace invisible este problema es que la empresa nunca sabe lo que perdió. No hay registro de los leads que estaban en etapas tempranas y que seis meses después firmaron con un competidor. Solo hay ausencia de negocio. Y la ausencia de negocio es muy fácil de atribuir a otras causas.

La matemática es simple. Si el mercado objetivo son tres mil directores en cuatro países, y la campaña alcanza a quinientos durante seis semanas, la empresa termina con un puñado de leads, sin infraestructura para acompañarlos a lo largo del tiempo. Los que están listos ahora avanzan. Los que no desaparecen. Tres meses después, cuando varios de esos leads abandonados están llegando al momento de decidir, la empresa ya empezó otra campaña desde cero, persiguiendo a personas nuevas que todavía no la conocen.

Llegar al 100% del mercado de forma permanente no es realista. Pero hay una diferencia enorme entre construir presencia sostenida y hacer apariciones esporádicas que generan actividad sin acumulación. Las empresas que operan con continuidad construyen algo que ninguna campaña puede construir. Familiaridad. En un ciclo de venta largo, la empresa familiar llega primero a la conversación. La desconocida tiene que ganarse ese espacio desde cero, en el peor momento posible, cuando el comprador ya tiene preferencias formadas.

El patrón completo

Las tres razones producen siempre el mismo resultado. Una campaña corta, con un seguimiento pobre, ejecutada en ráfagas esporádicas. Captura algunos leads. Los persigue dos veces con un mensaje genérico enviado tarde. Abandona a los que no responden. Termina. Se mide lo que convirtió ese mes. Se ignora todo lo demás. Se repite.

El modelo no es malo porque los equipos sean incompetentes. Es malo porque mide lo que es fácil de medir y descarta todo lo que no entra en esa ventana corta. Y en el B2B complejo, esa ventana captura una fracción pequeña de lo que el mercado podría generar.

Lo que funciona es estructuralmente distinto. Seguimiento inmediato y contextual desde el primer momento de interés. Un sistema que distingue entre los leads que están listos ahora y los que no, con una respuesta específica para cada grupo. Presencia continua frente al mercado. Y una estrategia que respeta las diferencias entre países, porque Colombia, Brasil y Argentina no se comportan igual.

La mayoría de las empresas que lean esto van a estar de acuerdo con el diagnóstico. Van a compartir el artículo con su equipo de marketing. Y van a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacen hoy, porque cambiar el modelo requiere dejar de optimizar lo que ya se mide y empezar a invertir en algo cuyos resultados llegan en meses, no en semanas.

Eso es difícil de vender internamente, requiere convencer a alguien de que tiene que tomarse el tiempo y los recursos para armar una estructura diferente. En un entorno donde los presupuestos se justifican mes a mes, el estatus quo tiende a ganar.

Y así es exactamente como el competidor que sí la tiene clara, termina siendo el único en la sala cuando el comprador finalmente está listo.

FUENTES

— 57%–70% del proceso de investigación completado antes de contactar ventas: Forrester Research / SiriusDecisions.

— 13 piezas de contenido consumidas antes de una decisión de compra: FocusVision, B2B Content Consumption Study, citado en MarTech.org.

— Responder un lead en los primeros 5 minutos aumenta la probabilidad de conversión hasta 9 veces: InsideSales.com / Harvard Business Review, The Short Life of Online Sales Leads, 2011.

— 70% prefiere conocer empresas a través de contenido antes que publicidad: Demand Gen Report, B2B Buyer Behavior Survey.

— 75% de ventas B2B toman al menos 4 meses; 46% toman 7 meses o más: CSO Insights / Miller Heiman Group, Sales Best Practices Study, 2019.

— Ciclo promedio en industrias técnicas complejas supera el año calendario: CSO Insights / Miller Heiman Group, Sales Best Practices Study, 2019.

— Inversión en marketing digital en América Latina creció 67% en 2024: NTT DATA, Marketing Digital en América Latina 2024.

- https://hbr.org/2011/03/the-short-life-of-online-sales-leads

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