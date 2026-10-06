Coca-Cola invita a desconectarse durante el almuerzo en Bogotá

La campaña de la plataforma ‘Meals’ tendrá una activación en la carrera 15 con calle 100, donde las primeras 50 personas de cada jornada podrán acceder a un almuerzo gratuito al dejar su celular.

Coca-Cola presentó en Colombia una nueva campaña que invita a desconectarse del celular durante el almuerzo. La iniciativa tendrá una activación en Bogotá los lunes 21 y 28 de septiembre, y 5 y 12 de octubre, con cupo para las primeras 50 personas de cada jornada.

La propuesta hace parte de ‘Meals’, la plataforma global de Coca-Cola enfocada en las ocasiones de comida y en las conexiones que se producen alrededor de ellas. La campaña parte de una situación cotidiana: aunque las personas compartan físicamente un mismo espacio, las pantallas, las obligaciones y el ritmo de vida pueden reducir las oportunidades de encuentro.

Coca-Cola lleva la desconexión a Bogotá

Como parte de la campaña, Coca-Cola habilitó una experiencia en su vitrina ubicada en la carrera 15 con calle 100, en Bogotá, que busca convertir la hora del almuerzo en un espacio para conversar y compartir lejos de las pantallas.

La activación tendrá lugar los lunes 21 y 28 de septiembre, y 5 y 12 de octubre, con dos horarios de participación: de 12:00 m. a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. Para participar, las personas deben registrarse y dejar temporalmente su celular en un espacio dispuesto por la marca durante la actividad.

En cada jornada, las primeras 50 personas que se registren y entreguen su celular podrán acceder a un almuerzo compuesto por sándwich, snacks y una bebida Coca-Cola.

La experiencia también estará disponible entre semana

La activación continuará de martes a viernes, entre las 12:00 m. y las 2:00 p. m., para quienes quieran sumarse a la dinámica durante su jornada laboral.

En estos días, los visitantes podrán llevar su propio almuerzo y calentarlo en el espacio dispuesto por la marca. Coca-Cola proporcionará la bebida para acompañar la comida, mientras el celular permanecerá fuera de la mesa como parte de la dinámica de desconexión.

Dos piezas audiovisuales presentan la campaña

La propuesta también se desarrolla a través de dos piezas audiovisuales: ‘Laptop Face’ y ‘The Most Important Meeting’, que muestran situaciones en las que las responsabilidades cotidianas interfieren con momentos de encuentro.

En ‘Laptop Face’, un niño representa a su padre con una computadora en lugar de rostro, una imagen que refleja cómo el trabajo y las pantallas pueden ocupar el espacio destinado a los encuentros familiares. La pieza concluye con el mensaje: “Nada es más urgente que los momentos que compartimos en la mesa”.

“Con esta campaña queremos celebrar esos momentos cotidianos que reúnen a familiares y amigos, y recordar que dedicar tiempo a compartir alrededor de la mesa puede crear recuerdos que permanecen mucho después de que termina la comida. Nada es más importante que esos momentos”, afirmó María Teresa Pérez, directora sénior de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Las condiciones de acceso, horarios, disponibilidad y demás detalles de participación serán comunicados por Coca-Cola a través de sus redes sociales oficiales.