Nissan responde a los cambios del mercado

2026 es un año de recuperación para el sector automotor, gracias al crecimiento de ventas acompañado de una mayor participación de las SUV y la expansión de vehículos híbridos y eléctricos.

Con más de 66 años en la industria automotriz de Colombia, Nissan ha consolidado su conocimiento del mercado y sobre qué busca hoy el consumidor. La compañía inició en el país con los primeros Patrol, adquiridos mediante intercambios de café, y durante todo este tiempo ha forjado credibilidad y una conexión con el usuario.

Con más de 70 marcas en el mercado automotor colombiano, la empresa mantiene su operación comercial y de servicios en 33 vitrinas y más de 40 talleres en el territorio nacional. A esto se le suma una infraestructura sólida que le ha permitido estar vigente durante más de seis décadas.

En este 2026, el sector automotor –destaca la compañía– está marcado por varios hitos: la recuperación de los niveles de ventas, que vuelven a acercarse a cifras de hace más diez años; un récord histórico de participación en el mercado colombiano de marcas únicas, el crecimiento de las SUV (vehículos utilitarios deportivos, por sus siglas en inglés) y la expansión de los vehículos híbridos y eléctricos.

Estos tipos de comportamientos que la compañía identifica están relacionados con la llegada de nuevas tecnologías de propulsión, que han incentivado el crecimiento de unidades adquiridas por los usuarios y están modificando la participación de las marcasen el mercado, los tipos de vehículos que adquieren los consumidores y las ventajas de estos nuevos medios de transporte.

“Un elemento particular de este año –que define lo especial que ha sido 2026 para el sector– es que la industria empieza a registrar nuevamente cifras superiores a las 300.000 unidades. Estos números no se veían desde hace más de una década, cuando la industria era diferente: se vendían muchos automóviles y vehículos pequeños de entrada”, destaca Carlos Ernesto Vargas, gerente de mercadeo de Nissan Colombia.

Los vehículos SUV representan casi el 70 % de las ventas en el país. Además, la oferta en este segmento también se ha ampliado, con vehículos de entrada, modelos compactos, medianos y opciones de mayor tamaño, además de diferentes rangos de precios.

Los sedanes –un tipo de carrocería de automóvil que se caracteriza por tener una estructura de tres volúmenes diferenciados– también hacen parte de la oferta. Nissan entiende que este tipo de vehículos son deseados por los consumidores colombianos; por ello, tanto el Sentra como el Versa están en el catálogo de la compañía. “Nosotros seguimos apostándole a ese cariño, esa confianza, ese prestigio y esa credibilidad que, durante más de seis décadas, Nissan ha construido con los colombianos. Tenemos un producto reconocido por su calidad. En la industria, la mano de obra japonesa es reconocida por sus estándares de calidad y por el cuidado en los procesos de fabricación”, subraya Varga

Una oferta para estar a la vanguardia

La compañía tiene entre sus objetivos superar las 16.000 unidades vendidas durante2026 y alcanzar una participación de mercado cercana a 6 %. Además, busca ubicarse entre las cinco marcas con mayor participación en el mercado colombiano entre 2026 y2027. “Nissan cree en un portafolio saludable con una oferta amplia para todas las necesidades y no depender de un solo segmento o de unos pocos específicos. Para 2027,estamos considerando vehículos de todo tipo, 4x4, híbridos, eléctricos, a gasolina, a diesel, pick ups, entre otros. La oferta de productos Nissan en el mundo que podrían contemplarse para nuestro país, es cada vez más rica y atractiva”, destaca el gerente de mercadeo.

El siguiente paso para Nissan es claro: seguir ampliando su portafolio. La compañía identifica oportunidades en el segmento de SUV compactas que sigue creciendo, donde Nissan compite con sus marcas Kicks, Qashqai, Kait y trabaja en alternativas adicionales. Con el modelo Qashqai e-POWER participa en una categoría que, según la empresa, representa cerca del 10 % del mercado y en la que también hay varios de los vehículos más vendidos en Colombia. Por otro lado, mantendrá su oferta de combustión y continuará explorando alternativas de impulso eléctrico para Colombia, “Hoy tenemos un ranking totalmente diferente, con un desembolso completamente distinto, pero en términos de unidades vendidas, 2026 será un año récord, incluso superior a esos años dorados de la industria, entre 2011 y 2015”, puntualiza Vargas.

Su objetivo será mantener una oferta dirigida a todos esos consumidores que buscan en un vehículo un medio para desplazamientos urbanos, viajes, recorridos de carretera y terrenos de mayor exigencia. “Una gran parte de nuestro esfuerzo va a ir enfocado en nuestra oferta e-POWER e híbrida, donde la competencia es cada vez más amplia pues los consumidores buscan este tipo de vehículos”, finaliza Vargas.

Este artículo es una Colaboración paga con Nissan.

Artículo publicado en la edición #506 de los meses de octubre y noviembre de 2026.