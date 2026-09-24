Grupo One: la integración como estrategia

La agencia apuesta por una estrategia sincronizada de contenidos, medios y tiempos, apoyada en data y tecnología, para conectar las acciones de comunicación con los objetivos de negocio de sus clientes.

El modelo parte de una problemática que Alejandro Arana, CEO de Grupo One, identifica en la fragmentación de servicios: “Es muy común que un cliente hable de su dificultad para dedicarles tiempo a cuatro o cinco agencias en el mes”. Frente a esto, la compañía busca una estrategia en la que las diferentes capacidades trabajen de manera sincronizada en contenidos y tiempos, alrededor de un mismo objetivo y con seguimiento de las inversiones y resultados.

Esa coordinación también cambia la forma de medir. A través de dashboards, Grupo One hace seguimiento a las distintas etapas del proceso y usa esa información para optimizar las inversiones. “Si yo no sé qué funciona o qué no, no hay forma de que pueda mejorar”, analiza Arana.

La data es, además, el punto de partida de One Growth, una metodología que conecta la recolección de datos y el análisis de información con la generación de insights, el diseño de estrategias, su implementación en medios y la posterior optimización y escalamiento. A esta apuesta se suma la incorporación de inteligencia artificial en procesos comerciales y de marketing, con el objetivo de mejorar la productividad, reducir tiempos y optimizar costos.

La alianza entre Grupo One y DIGIX Health refleja el modelo de integración al reunir las fortalezas de cada agencia para presentar propuestas integrales al sector farmacéutico: combina la experiencia y el conocimiento de DIGIX Health en digital marketing con las herramientas y metodologías de Grupo One para el diseño y la ejecución de planes de medios masivos, o ATL.

Para Pablo Di Meglio, director general de DIGIX Health, el desafío está en “no quedarnos solamente con el ‘no se puede’, sino avanzar al cómo hacer cosas distintas dentro de los marcos normativos”.

Este trabajo conjunto integra estrategia, entendimiento del consumidor, creatividad, validación médica y científica, y planificación de medios. En ese sentido, la especialización en una industria –como la farmacéutica– permite profundizar en la data disponible y entender cómo, dónde y a través de qué canales toma decisiones el consumidor de salud.

Ese entendimiento de la audiencia facilita la planificación “quirúrgica” de los canales, orientada a identificar los puntos de contacto más relevantes y a hacer más eficiente la inversión.

Para Grupo One y DIGIX Health, más allá de la tecnología y las plataformas, la apuesta vuelve a un principio de la industria: integrar capacidades, entender al consumidor y ejecutar. “Acá, tratamos de hacer las cosas muy bien hechas”, concluye Di Meglio.

Este artículo es una Colaboración paga con Grupo one.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

También le puede interesar: “Lo que más pesa es el corazón, ese ADN, que es el entendimiento y los datos”, Armando Martínez, chief media officer de Publicis Media en Colombia