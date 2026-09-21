Desarrollo del Shopper Omnicanal: la apuesta de Éxito Media de Grupo éxito

Menos del 5% de las ventas del comercio en Colombia se realizan por canales digitales, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE. No obstante, para Andrés Acosta Mejía, director de Canales Digitales y Éxito Media de Grupo Éxito, esta cifra no refleja la evolución del shoppe,' colombiano, que hoy alterna entre tiendas físicas, aplicaciones y plataformas digitales, según la conveniencia, y que se convirtió en el eje de la estrategia de Éxito Media para utilizar IOS datos de compra y así medir eI impacto de la publicidad. analizar los hábitos de compra, personalizar campañas y fortalecer la conexión entre marcas y consumidores.

''EI cliente les compra a los retailers y les compra a las marcas, pero no se casa con los canales. Lo que quiere es resolver sus necesidades, fácil, rápido, donde quiera y cuando quieral indica Acosta.

Esa conducta dio origen al shopper omnicanal, es decir, un cliente que combina puntos de venta físicos, aplicaciones y sitios web, según la necesidad, pero que a su vez compra con mayor frecuencia y tiene mayor desembolso que quien se mantiene en un solo canal.

En ese escenario, el retan media surge como una pieza clave para conectar la publicidad con la venta real. Como lo explica Andrés Acosta, a través de la estrategia de Éxito Media, eI retailer está fortaleciendo un modelo que utiliza la información transaccional para conectar a las marcas con un shopper que ya no distingue entre canales fisicos y digitales.

''EI retail media permite cerrar el ciclo entre la publicidad y la compra Ya no se trata de inferir resultados, sino de entender con datos qué hizo eI shopper desde cuando vio un anuncio hasta cuando realizó la compra. La ventaja del retail media es que la venta queda registrada en nuestros puntos de venta, en nuestras cajas registradoras'', agrega Acosta.

Precisamente, con la información que generan esas interacciones, Éxito Media analiza variables Como la frecuencia de compra, las categorías más visitadas, la respuesta a promociones y los cambios en los hábitos de consumo para que las marcas ajusten sus campañas y puedan medir sus resultados.

Para Grupo Éxito, el renil media será ''el puente más sólido'' entre marcas y consumidores en bs próximos años, por 10 que, de cara al futuro, asegura que seguirá robusteciendo Su estrategia de retail media y su ecosistema omnicanal.

''Nosotros trabajamos para que el cliente regrese. Ese es eI propósito de Éxito Media: identificar las necesidades del shopper y construir, junto con las marcas, una mejor experiencia de compra'', conduye Acosta,

Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre 2026

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