DAVIbank presenta la tarjeta de crédito One Metal enfocada en experiencias de lujo

El relanzamiento de su tarjeta de crédito One Metal DAVIbank, dirigido a un segmento específico de clientes del banco, llega con propuesta de valor basada en experiencias memorables.

La entidad relanzó el producto exclusivo para los clientes Wealth Management de DAVIbank y a la que pueden acceder sólo quienes reciban una invitación directamente del banco.

La propuesta busca diferenciarse de las tarjetas de crédito tradicionales al incorporar, además de las funcionalidades propias de este tipo de producto financiero, un conjunto de servicios y experiencias asociados con viajes, entretenimiento y gastronomía.

Entre los beneficios se encuentran el acceso ilimitado a salas VIP con acompañantes, ascensos a Business Class en rutas internacionales y beneficios relacionados con el estatus en aerolíneas, incluido un ascenso de categoría en Emirates. La propuesta también contempla una cuarta noche sin costo en cadenas de hoteles de lujo.

Otro de los componentes de la tarjeta de crédito es una agencia boutique de lujo, servicio que busca acompañar la planeación de viajes y facilitar la reserva de destinos y experiencias. A esto se suman accesos preferenciales a eventos, experiencias gastronómicas, actividades deportivas y beneficios en restaurantes seleccionados.

Por otro lado, el lanzamiento plantea una lectura distinta de lo que puede representar una tarjeta de crédito para un segmento de clientes de alto patrimonio. En lugar de concentrar su propuesta únicamente en aspectos asociados con financiación, pagos o acumulación de beneficios, DAVIbank incorpora servicios que buscan extender la relación con el cliente hacia otros momentos de su vida cotidiana.

En este sentido, el producto combina los atributos funcionales de una tarjeta de crédito con una oferta de beneficios que incluye experiencias de viaje, hospitalidad, gastronomía y entretenimiento. La tarjeta, además, está fabricada en metal, un elemento que también hace parte de la propuesta de diseño del producto.

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