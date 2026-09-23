Paula Gaviria Marketing e Innovación: democratiza el acceso al marketing estratégico

Esta agencia se especializa en servicios que abarcan desde la consultoría estratégica en marketing y comunicaciones hasta la implementación de Growth Marketing e Inteligencia Artificial.

Detectar empresas con necesidades estratégicas, pero sin presupuesto para grandes consultoras, y hallar profesionales con experiencia y conocimiento capaces de prestar servicios especializados a compañías más pequeñas, fueron algunos de los insights que le dieron a Paula Gaviria el impulso para fundar su propia agencia y liderar un equipo de 13 profesionales que hoy desarrollan proyectos para organizaciones de Colombia, el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Con dos años de operación, Paula Gaviria Marketing e Innovación ha consolidado un portafolio basado en tres líneas de negocio que, a su vez, buscan democratizar el acceso a investigación, consultoría estratégica, formación y contenidos, además de un eje transversal relacionado con IA y tecnologías emergentes.

“En los 19 años que trabajé en multinacionales de comunicaciones, me di cuenta de que había marcas con muchas necesidades, pero sin los presupuestos para poder acceder a ellas. Por eso, el propósito de mi vida es hacer de lo difícil algo fácil para otros”, sostiene Paula Gaviria, CEO de la agencia.

En materia de investigación, la agencia busca entender el contexto para tomar decisiones y definir estrategias, mediante investigación cualitativa y cuantitativa, social listening, benchmarking, análisis competitivo y minería de datos, entre otras metodologías que incorporan herramientas de inteligencia artificial y marketing digital. “Nuestra investigación es rigurosa, pero es rápida, porque estamos apoyados en tecnologías emergentes”, señala Gaviria.

Por su parte, la consultoría –revela Gaviria– apunta a convertir el conocimiento en una ruta de acción estratégica para cada cliente; por eso, “incluye marketing, comunicación, transformación digital, inteligencia artificial, creación de productos y servicios, marca personal y acompañamiento a equipos directivos”.

La tercera línea corresponde a formación y contenidos con programas diseñados según las necesidades de cada empresa. Marketing, psicología del consumidor e inteligencia artificial hacen parte de los principales temas abordados en talleres y procesos de capacitación.

A través de sus metodologías y en sus dos años de operación, la agencia reportó ingresos anuales cercanos a USD 200.000.

No obstante, Paula Gaviria hoy persigue un objetivo mayor: ampliar su presencia y cobertura regional. “Estamos muy enfocados en ir por Centroamérica, Costa Rica puntualmente, y Chile”, subraya Gaviria, quien además agrega que, a futuro, también contempla profundizar su operación en España y explorar otros mercados europeos.

Este artículo es una Colaboración paga con Paula Gaviria Marketing e Innovación.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

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