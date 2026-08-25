Movilizatorio lanza un directorio para canalizar donaciones tras el terremoto

El terremoto del 10 de agosto, que afectó a más de 450 municipios en 15 departamentos del país, ha generado una oleada de solidaridad que, en muchos casos, choca con la falta de información clara sobre dónde y cómo hacer llegar la ayuda.

Ante esta situación, Movilizatorio, una organización que trabaja en la movilización ciudadana por la equidad social y ambiental, decidió armar un directorio con datos verificados sobre centros de acopio, donaciones monetarias y oportunidades de voluntariado.La iniciativa busca simplificar el proceso para quienes quieren contribuir, evitando la dispersión de recursos y la desinformación que suele complicar las primeras fases de una emergencia.

El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, ha dejado cientos de víctimas fatales y miles de familias damnificadas, con viviendas destruidas y medios de vida interrumpidos en regiones que ya enfrentaban altos índices de pobreza y falta de infraestructura.

En este contexto, contar con una guía confiable se vuelve tan urgente como los insumos médicos, porque permite que los donantes sepan con certeza a quién están entregando su aporte y qué destino tendrá. El directorio de Movilizatorio responde a esa necesidad, ofreciendo un punto de referencia para quienes desean actuar sin caer en el caos informativo que rodea a toda catástrofe de esta magnitud.

La curaduría elaborada por Movilizatorio incluye opciones para donar desde cualquier lugar, con especial atención a quienes residen en el exterior y quieren apoyar desde la distancia.

Para los colombianos en Estados Unidos, por ejemplo, se habilitaron canales como Colombia Cuida Colombia, que opera a través de la Closing the Gap Foundation con transferencias bancarias, Venmo, Zelle y PayPal, ofreciendo trazabilidad de las donaciones para quienes requieran un certificado de su contribución. También se suman plataformas internacionales como Caring for Colombia, Direct Relief y All Hands and Hearts, que canalizan recursos directamente hacia las zonas afectadas sin descontar porcentajes en el camino.

El directorio no se limita a las donaciones nacionales o internacionales, sino que permite dirigir la ayuda a departamentos específicos, reconociendo que las necesidades varían según la región y el tipo de afectación.

Iniciativas particulares como la de @soy_lalif recaudan fondos vía PayPal para damnificados en Chocó, Buenaventura y el oriente de Cali, mientras que ALIADA organiza la recolecta de kits de dignidad menstrual para Quibdó y Buenaventura, atendiendo demandas que suelen quedar rezagadas en los primeros planes de respuesta. Esta segmentación geográfica y temática facilita que los donantes elijan el destino de su aporte según sus preferencias o vínculos personales con alguna de las zonas afectadas.

La respuesta inmediata de la sociedad ha sido masiva, con ciudadanos haciendo filas para donar sangre, vecinos removiendo escombros antes de la llegada de los equipos oficiales y familias abriendo sus puertas a desconocidos. Sin embargo, la experiencia en desastres similares muestra que la ayuda tiende a disminuir una vez que la emergencia deja de ocupar los titulares de los medios, mientras las necesidades de las comunidades afectadas se extienden por meses o años.

Por lo anterior, Movilizatorio insiste en que esta herramienta no es solo para el momento inmediato, sino que busca mantener viva la posibilidad de contribuir a lo largo del proceso de recuperación, que en regiones como Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío será particularmente extenso.

Algunas campañas ya han comenzado a trabajar con horizontes de tiempo más amplios, como "Marea Viva, por el Chocó de mañana", que reúne a organizaciones, empresas y figuras públicas para recaudar fondos destinados a la reconstrucción a varios años plazo. Estas iniciativas entienden que la recuperación no termina con la entrega de alimentos o carpas, sino que implica restablecer escuelas, centros de salud, fuentes de empleo y la estabilidad emocional de las comunidades golpeadas.

El directorio de Movilizatorio se inscribe en esta lógica, ofreciendo no solo un catálogo de opciones inmediatas, sino un recordatorio de que la ayuda debe ser sostenida para que realmente transforme las condiciones de quienes perdieron casi todo.

La organización ha puesto a disposición del público un enlace donde se puede consultar el directorio completo, actualizado con la información más reciente sobre organizaciones activas y sus métodos de recaudación. La intención, según explican desde Movilizatorio, es ahorrar tiempo a quienes quieren ayudar, para que ese tiempo se traduzca en acciones concretas y no en horas perdidas buscando datos confiables en medio del ruido informativo. La herramienta cumple su propósito si logra que cada donación, por modesta que sea, llegue más rápido y con mayor certeza a su destino, evitando los cuellos de botella que suelen frenar la solidaridad en los primeros días de una emergencia.

Cuando Colombia se enfrenta a una de sus peores tragedias naturales en décadas, iniciativas como esta demuestran que la sociedad civil puede organizarse para complementar los esfuerzos del Estado y de las organizaciones humanitarias internacionales. El directorio de Movilizatorio no reemplaza la acción institucional, pero la fortalece al canalizar de manera ordenada el impulso solidario de miles de personas que, desde sus casas o desde el otro lado del mundo, quieren poner su grano de arena. Quienes deseen consultarlo pueden hacerlo en el enlace habilitado, y contribuir así a que la ayuda no se apague cuando el ruido mediático disminuya, sino que se mantenga viva el tiempo que la recuperación de las regiones afectadas realmente demande.