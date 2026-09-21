Crecer hoy exige conectar estrategia, datos y tecnología

La complejidad del marketing está redefiniendo el papel de las agencias. Para Adsmurai, el diferencial ya no está en ejecutar campañas, sino en construir sistemas que conecten estrategia, creatividad, datos e inteligencia artificial.

Durante años, la capacidad de ejecutar campañas marcó la diferencia entre las agencias. Hoy, según Fernanda Salinas Narvaez, Latam client services director de Adsmurai, el entorno presenta más canales, más datos y una mayor presión por demostrar resultados. “Las marcas necesitan ir más allá de incorporar nuevas herramientas: el verdadero desafío está en conectar inteligencia, tecnología y experiencia para transformar la información en decisiones que impulsen un crecimiento sostenible”.

Desde esa perspectiva, la compañía desarrolló su modelo de Growth-Tech Partner, con el que busca acompañar a las marcas más allá de la operación publicitaria. De acuerdo con Salinas, la propuesta integra estrategia, tecnología, creatividad e inteligencia artificial para convertir la información en decisiones de negocio. “Hoy, el desafío no está únicamente en activar campañas, sino en construir sistemas de crecimiento capaces de aprender continuamente, optimizar la toma de decisiones y evolucionar junto con las necesidades del negocio”.

Según esta directiva, ese enfoque también modifica la relación entre agencias y anunciantes, al ampliar la conversación lejos de los indicadores de campaña, hacia aspectos como la eficiencia, la rentabilidad y el crecimiento del negocio. En ese sentido, señala que el propósito es conectar los resultados del marketing con los objetivos empresariales para que las decisiones puedan medirse en función de su impacto. Sobre el papel de la inteligencia artificial, Salinas afirma que esta no reemplaza el criterio humano, sino que amplía la capacidad de análisis, acelera el aprendizaje y facilita la optimización de decisiones en tiempo real. Asimismo, sostiene que el diferencial está en la combinación de inteligencia artificial, tecnología y talento especializado para transformar los datos en información útil para las marcas.

Con este modelo, Adsmurai plantea una propuesta de trabajo basada en la integración de estrategia, datos y tecnología para acompañar a las marcas en la gestión de sus objetivos de negocio.

Este artículo es una Colaboración paga con Adsmurai.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

También le puede interesar: Operación líquida: la jugada maestra de Dentsu

