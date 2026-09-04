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Poker intervendrá más de 100 negocios y espacios de encuentro en las zonas afectadas por el terremoto

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Poker intervendrá más de 100 negocios y espacios de encuentro en las zonas afectadas por el terremoto

Bavaria despliega con su marca insignia "Más que nunca, amigos de verdad", una acción que mezcla recuperación de puntos de venta del canal tradicional, intervención de espacio público y cinco etiquetas especiales dedicadas a los departamentos golpeados por el sismo del 10 de agosto.

Juanita Rico
 septiembre 4, 2026

Poker anunció la intervención de más de 100 establecimientos y espacios culturales en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Caldas, los cinco departamentos donde el terremoto del pasado 10 de agosto dejó comercios cerrados o averiados.

La acción se desprende de los 12.000 millones que Bavaria destinó a la reapertura de 3.500 negocios del canal tradicional en las zonas afectadas, y opera bajo la plataforma de comunicación "Más que nunca, amigos de verdad".

El criterio de selección de los puntos apunta a calles, tiendas, bares y plazas donde ocurre buena parte de la vida social y comercial de esos municipios, más que a establecimientos aislados. Es una lectura territorial del daño: la marca asume que la reapertura de un negocio depende también del estado de la cuadra o de la plaza donde está ubicado.

Dónde empieza el despliegue

Las primeras intervenciones se concentran en tres frentes: La Calle del Encuentro, en Pereira; la plaza principal de Quimbaya, en Quindío; y establecimientos del canal tradicional en Cali, con prioridad para los ubicados en zonas de actividad cultural. Después el despliegue pasará a Quibdó y Manizales, y sumará nuevos puntos durante lo que resta del año.

El paquete de obras varía según el diagnóstico de cada lugar e incluye adecuaciones físicas, reparación de fachadas, recuperación de mobiliario, mejoramiento del espacio público y dotación de los negocios. La ejecución se coordina con autoridades locales, comerciantes y comunidades, y se enmarca en el Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios que lidera el Gobierno Nacional.

Sergio Rincón, presidente de Bavaria, explicó que la compañía concentrará sus esfuerzos en "recuperar esos lugares donde las comunidades se encuentran" y sostienen sus tradiciones, con el objetivo de que vuelvan a abrir antes de que termine el año. El directivo enmarcó la decisión en los 137 años de operación de Bavaria en el país y en la historia de Poker, presente en tiendas y bares colombianos desde 1929.

El componente de marca

La iniciativa tiene además una traducción en empaque. Poker lanzará cinco ediciones especiales de etiqueta dedicadas a Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Caldas, cada una con referencias visuales a su territorio.

Las etiquetas funcionan como el punto de contacto masivo de la acción y llevan su visibilidad hasta momentos de alto consumo y relevancia cultural, empezando por la Feria de Cali en diciembre. Con eso, la marca monta tres capas, obra física, presencia en el canal tradicional y comunicación anclada en identidades locales, sobre el mismo activo que sostiene su negocio: la tienda de barrio.

La estrategia se mantendrá durante lo que resta de 2026.

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