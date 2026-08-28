Jumbo y Ryan Castro presenta la nueva edición de "Awoolatina"

La colaboración entre la marca de Grupo Nutresa y el artista colombiano regresa con dos referencias de edición limitada y una propuesta coleccionable que lleva el universo de Ryan Castro al empaque y a la narrativa audiovisual de la campaña.

Jumbo, marca de Grupo Nutresa, vuelve a unirse con Ryan Castro para presentar una nueva edición de "Awoolatina", una colaboración que esta vez llega con dos referencias: La Black y La Blondie, además de una propuesta de álbum coleccionable inspirada en el universo creativo del artista.

La colaboración retoma uno de los códigos más reconocibles de Ryan Castro, su expresión “Awoo”, y lo lleva a distintos puntos de la propuesta: desde el nombre y la identidad visual de los productos hasta la pieza audiovisual que acompaña el lanzamiento.

La Black retoma la combinación de chocolate Jumbo con doble relleno cremoso de galleta y brownie, trozos de galleta y maní. La novedad de esta edición es La Blondie, elaborada con chocolate blanco, relleno de arequipe, trozos de galleta y maní. Ambas referencias tienen una presentación de 170 gramos.

Además del producto, uno de los elementos centrales de la colaboración es la construcción de “Los Cabezones del Awoo”, una colección de diez stickers inspirados en diferentes momentos y personajes relacionados con la trayectoria de Ryan Castro. Las ilustraciones hacen referencia a sus comienzos en el barrio Pedregal de Medellín, personajes de su universo como Richy, Sendé y Awooganster, así como a su relación con el fútbol y la Selección Colombia.

Los stickers vienen incluidos en los empaques de las chocolatinas y pueden reunirse en un álbum coleccionable, que de acuerdo con la compañía, estará disponible en canales seleccionados, mientras que los stickers se distribuirán con las unidades de Awoolatina.

De la chocolatina a "Awolandia"

La campaña audiovisual expande esta idea a través de “Awolandia”, un universo construido alrededor de los códigos visuales y narrativos asociados con Ryan Castro.

La pieza cuenta con la participación del actor y creador de contenido colombiano Dayron Martínez, quien entra en este universo tras completar el álbum de Awoolatina con una lámina que se encontraba en el interior del empaque de la chocolatina. El recurso sirve como punto de partida para presentar un mundo fantástico en el que aparecen diferentes referencias al artista y a las dos chocolatinas.

En la pieza, Awolandia está construida como un territorio de fantasía alrededor del chocolate, con ríos y cascadas de este ingrediente, volcanes de brownie y otros elementos que remiten al proceso de elaboración de las referencias. La estética también incorpora códigos asociados con Ryan Castro y elementos de la cultura urbana y paisa.

La narrativa toma recursos reconocibles de películas de fantasía y aventuras para trasladar la colaboración desde el producto hacia un universo propio. De esta manera, el empaque, el contenido coleccionable y el video funcionan como partes de una misma construcción creativa alrededor del concepto de “Awoo”.

Una segunda colaboración con una meta mayor

Esta es la segunda colaboración entre Jumbo y Ryan Castro. La primera edición, lanzada en 2025 con La Black, agotó sus unidades en tiempo récord y alcanzó una venta reportada de 1,2 millones de chocolatinas. Para esta nueva edición, la compañía proyecta poner en circulación más de 2 millones de unidades.

El nuevo lanzamiento también amplía el alcance de la colaboración al incorporar una referencia adicional y un componente coleccionable que busca extender la experiencia más allá del consumo del producto. En ese sentido, Awoolatina funciona como un ejercicio de construcción de marca en el que los códigos de un artista se integran a una categoría de consumo masivo.