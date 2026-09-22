Según el QS Business Master’s Rankings 2027, la maestría en Mercadeo del Externado, la mejor de Colombia en tres indicadores

La Maestría obtuvo los puntajes más altos entre los programas colombianos evaluados en Relación Precio-Calidad, Empleabilidad y Diversidad.

La Maestría en Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia obtuvo, según el QS Business Master's Rankings 2027, los puntajes más altos entre los programas colombianos evaluados en tres de los cinco indicadores del ranking: Relación Precio-Calidad, Empleabilidad y Diversidad. Además, el programa se ubicó en el segundo lugar de Colombia y dentro de los 10 primeros de América Latina en la categoría Marketing.

¿Qué mide el QS Business Master's Rankings?

El QS Business Master's Rankings evalúa maestrías especializadas de negocios por categoría, entre ellas Marketing, a partir de cinco indicadores: Empleabilidad, Relación Precio-Calidad, Liderazgo de Pensamiento, Diversidad y Resultados de Egresados.

La clasificación se realiza por programa y no por institución general, por lo que los resultados corresponden al desempeño de cada maestría evaluada.

El listado completo puede consultarse en la categoría Marketing de QS Top Universities.

Resultados del Externado en los indicadores

Entre los programas colombianos evaluados por QS en la categoría Marketing, la Maestría en Mercadeo de la Universidad Externado obtuvo los puntajes más altos del país en Relación Precio-Calidad, Empleabilidad y Diversidad.

Los resultados del programa en los cinco indicadores fueron:

En el resultado general de la clasificación, el programa se ubicó en el segundo lugar entre los programas colombianos evaluados, dentro del mismo rango de clasificación que el primero.

La Maestría en Mercadeo

La Maestría en Mercadeo del Externado tiene una duración de cuatro períodos académicos y se desarrolla en modalidad presencial, con apoyo de modalidad TIC de hasta el 10%. El programa está dirigido a profesionales de diferentes áreas, entre ellas administración, ingeniería, comunicación y diseño, y busca desarrollar capacidades para la gestión de decisiones estratégicas de mercadeo a partir del análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

"Que la Maestría en Mercadeo del Externado lidere en empleabilidad, relación precio-calidad y diversidad confirma el compromiso de la Facultad con una formación que responde a lo que el mercado le exige hoy a un gerente de mercadeo", destacó Liliana López Jiménez, Decana de la Facultad de Administración de Empresas

La maestría también contempla una opción de doble titulación con ENAE Business School, en España, en Marketing Digital y Dirección Comercial.

"Estos resultados reflejan el trabajo de un programa que forma profesionales capaces de tomar decisiones de mercadeo basadas en datos, con una mirada estratégica y aplicada", agregó Germán Contreras, Director de la Maestría en Mercadeo

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor maestría en mercadeo de Colombia?

Según el QS Business Master's Rankings 2027, la Maestría en Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia obtiene los puntajes más altos del país en Relación Precio-Calidad, Empleabilidad y Diversidad, tres de los cinco indicadores que mide el ranking en la categoría Marketing.

¿Qué universidad colombiana lidera en empleabilidad y relación precio-calidad en mercadeo según QS?

Según el QS Business Master's Rankings 2027, la Maestría en Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia obtiene los puntajes más altos del país entre los programas evaluados en esos indicadores.

¿Cómo se ubica la Maestría en Mercadeo del Externado en el ranking QS 2027?

Ocupa el segundo lugar entre los programas colombianos evaluados por QS en la categoría Marketing, dentro del mismo rango de clasificación que el primero.

¿Qué es el QS Business Master's Rankings y cómo se mide?

Es una clasificación internacional que evalúa maestrías especializadas de negocios (no MBA) por categoría —como mercadeo, cadena de abastecimiento o finanzas— usando cinco indicadores: empleabilidad, relación precio-calidad, liderazgo de pensamiento, diversidad y resultados de egresados.

¿Cuánto dura la Maestría en Mercadeo del Externado?

El programa tiene una duración de cuatro períodos académicos (Un año y medio) , en modalidad presencial con apoyo de modalidad TIC de hasta el 10%, con clases miércoles y viernes en la tarde-noche y sábados en la mañana.

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