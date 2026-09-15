Smoot inicia operaciones en Colombia con foco en IA y nombra Country Manager

Durante años, la industria publicitaria ha perseguido una misma promesa: llegar a la persona correcta, en el momento adecuado y con el mensaje indicado. Sin embargo, durante mucho tiempo esa idea fue más una aspiración que una realidad.

Hoy, la inteligencia artificial está incorporando nuevas posibilidades a la industria. En este escenario nace Smoot, la compañía de tecnología publicitaria que inicia oficialmente operaciones en Colombia y nombra a Carolina Robles como Country Manager, quien estará al frente del desarrollo de la operación y de la construcción de relaciones con agencias, anunciantes y socios estratégicos del mercado.

Smoot tiene una característica de origen: no es una compañía tradicional que tuvo que adaptar su operación a la inteligencia artificial, nació con esta tecnología como parte de su propuesta. Su tecnología fue concebida para utilizar inteligencia artificial generativa y procesar señales asociadas a cada impresión publicitaria, con el objetivo de incorporarlas a las decisiones de compra de medios.

Llega con una pregunta sobre la mesa, ¿Y si además de saber quién es una audiencia y qué contenido está consumiendo, también pudiéramos entender el contexto emocional en el que se encuentra? Ese es uno de los elementos sobre los que se construye la propuesta de la compañía.

Smoot analiza contenido en tiempo real (texto, imágenes y video) para identificar elementos que van más allá de palabras clave o categorías. Su tecnología busca reconocer el contexto, el significado y las señales emocionales asociadas al contenido, para identificar entornos en los que una marca pueda aparecer.

“Entender no solamente qué contenido consume una persona, sino también el momento y la emoción que rodean ese consumo, menciona Robles. Porque no todos los impactos tienen las mismas condiciones. Dos personas pueden pertenecer al mismo segmento demográfico, tener intereses similares e incluso consumir el mismo tipo de contenido. Pero el contexto y la emoción del momento pueden hacer que la recepción de un mensaje sea diferente. La inteligencia artificial permite incorporar esa variable al análisis.

Además del análisis contextual y emocional, Smoot utiliza inteligencia artificial para identificar afinidades entre los valores de una marca y los entornos donde aparece su comunicación, evaluar contenido en tiempo real y trabajar en brand safety, evitando ubicaciones que puedan resultar perjudiciales para los anunciantes.

La compañía señala que este enfoque busca reducir las impresiones que considera de menor valor. Actualmente, Smoot reporta una reducción superior al 30 % en las impresiones que considera desperdiciadas, priorizando oportunidades de distribución según sus criterios de relevancia. Trabajan también con soluciones para Open Web, video, Connected TV, YouTube y formatos publicitarios interactivos, utilizando inteligencia artificial para analizar oportunidades de distribución y desarrollar experiencias publicitarias.

Para Carolina Robles, el reto consiste en reducir la complejidad de las decisiones dentro del ecosistema publicitario. “La industria tiene acceso a más información, inventario y tecnología que nunca. El desafío ya no es tener más opciones, sino saber cuáles realmente tienen sentido. En Smoot utilizamos inteligencia artificial para entender mejor cada oportunidad y ayudar a las marcas a estar presentes en contextos que sean verdaderamente relevantes para ellas y para las personas”, argumenta.

No buscan reemplazar la infraestructura tecnológica que agencias y anunciantes ya utilizan. La propuesta de Smoot es funcionar como una capa adicional de análisis que procesa señales y las convierte en oportunidades de medios que pueden activarse dentro de los ecosistemas programáticos habituales.

La llegada a Colombia forma parte de la expansión de la compañía en Latinoamérica y estará enfocada inicialmente en trabajar con agencias y anunciantes en pilotos que permitan medir los resultados de este modelo de compra de medios basado en inteligencia artificial y análisis contextual.

“No queremos llegar simplemente con el discurso de la inteligencia artificial. Queremos demostrar qué puede hacer cuando se aplica a un problema real de negocio. Entender mejor el contexto significa desperdiciar menos, ser más relevantes y tomar mejores decisiones. Creemos que ese es el futuro de la publicidad”, agrega Robles.

Smoot incorpora al mercado colombiano una propuesta de publicidad programática que utiliza inteligencia artificial para analizar, además de las audiencias y los contenidos, el contexto en el que ocurre cada impresión.

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